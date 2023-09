Ciryl Gane responde à chamada de Tom Aspinall e discute o próximo passo após a vitória no UFC Paris

Ciryl Gane precisava de uma grande vitória no UFC Paris, logo após a pior derrota de sua carreira no MMA.

Felizmente, ele marcou exatamente isso. O ex-campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC atropelou Serghei Spivac na luta principal de sábado para ganhar um nocaute técnico no segundo round e sair vitorioso em um desempenho impecável na Accor Arena, em Paris.

“Tudo estava perfeito”, disse Gane no sábado no show pós-luta do UFC. “Ele era um perfeito [opponent] para mim, Spivac, provar que estou aqui contra um lutador [and capable of winning]. Infelizmente cometi alguns erros no passado, mas hoje estamos aqui.

“Era minha missão terminar a luta, era minha missão ser cachorro. Mas a minha primeira missão foi não cair e provar que posso defender [takedowns], que posso permanecer inteligente, que posso manter meu plano de jogo, e consegui. Nós nos saímos muito bem e estou muito feliz com esse desempenho, sério. Conseguimos.”

Gane, 33 anos, entrou na luta ainda se recuperando de uma derrota anticlimática por finalização no primeiro round para Jon Jones pelo título vago dos pesos pesados ​​em março passado no UFC 285. O revés reduziu o recorde de Gane para 0-2 em arremessos pelo indiscutível cinturão do UFC, e foi facilmente a exibição mais decepcionante de sua carreira de cinco anos no MMA, com Gane sucumbindo a Jones em poucos minutos depois de ter sido derrotado por Francis Ngannou com uma perna só em 2022.

Esses dois contratempos deixaram muitos questionando a capacidade de Gane de defender quedas contra grapplers de alto nível, no entanto, o francês apresentou melhorias contra Spivac, defendendo-se da única tentativa de queda do moldavo e superando-o com o segundo maior diferencial de golpes na história dos pesos pesados ​​do UFC. (109 a 11).

“Logo após [Spivac] testado [a takedown] e logo depois ele viu: ‘Oof, ok, gastei um pouco de energia, não vai ser fácil [take] derrubar Ciryl’, então estou feliz com isso”, disse Gane em sua coletiva de imprensa pós-luta. “Aprendemos sobre isso e fizemos muito bem, então sim, ótimo.”

“Não foi realmente importante [to prove my doubters wrong]”, acrescentou Gane. “Essa não é uma boa palavra. Mas só para consertar, você entende o que quero dizer? Apenas para consertar a situação. Foi um erro, não fui eu. Eu sei. Meu treinador e todo meu corner sabem disso, não estive aqui na minha última luta. E hoje eu estava realmente aqui, muito consciente, e provei e conseguimos.

“Para ter um retorno como esse, provei que ainda estou aqui.”

Com Jones e o bicampeão Stipe Miocic prestes a colidir pelo cinturão no dia 11 de novembro no UFC 285, Gane agora se encontra de volta na disputa pelo título dos pesos pesados.

Outro homem na busca pelo título é o peso pesado inglês Tom Aspinall, que está em campanha para lutar contra o vencedor de Gane x Spivac desde o final de julho e estava sentado ao lado da jaula para assistir à masterclass de Gane. Contudo, quando confrontado com o apelo de Aspinall, o francês hesitou.

“Eu sei que ele gritou meu nome, mas isso é perfeitamente normal nesta posição. Ele quer subir [the rankings]”, disse Gane sobre Aspinall. “Mas eu também. Você sabe o que eu quero dizer? Então eu cometi um erro, infelizmente foi meu primeiro erro real e as pessoas foram um pouco duras comigo, foi um pouco doloroso. Mas esta noite eu provei, com toda a pressão que posso ter, fui muito bem e provei isso… e quero voltar ao cinturão, com certeza.”

“Esta é uma nova era para a categoria peso pesado e você tem um grande movimento. Estamos aguardando a grande briga pelo título com dois GOATs, talvez eles se aposentem”, acrescentou Gane. “Então para mim o bom caminho é voltar [and see how everything plays out]. A minha missão esta noite era brilhar, provar que ainda estou aqui e que quero voltar ao cinturão. Então veremos, veremos por enquanto.”

Quando questionado sobre a possibilidade de enfrentar também Aspinall ou Sergei Pavlovich – este último deverá ser o lutador reserva de Jones x Miocic – Gane reiterou que não tem preferência de oponente ou cronograma para seu próximo movimento. . Ele só quer que qualquer luta o leve de volta a mais uma chance pelo título indiscutível.

“Não tenho uma boa resposta para isso”, disse Gane. “Desde que comecei minha carreira, não tive resposta, não importa quem, não importa. Você se lembra das minhas primeiras palavras? Qualquer pessoa, em qualquer lugar – você se lembra disso? Continuo exatamente o mesmo cara, mas quero ir para o cinturão.”