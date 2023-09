Ciryl Gane se recupera com demolição total de Serghei Spivac no UFC Paris

Ciryl Gane estava perto da perfeição após uma perda humilhante.

Em sua primeira luta desde que foi finalizado por Jon Jones em março passado, foi Gane quem parecia um campeão mundial no sábado ao desmontar Serghei Spivac na luta principal do UFC Paris diante de uma multidão francesa agradecida.

“Bon Gamin” raramente foi ameaçado pelo perigoso grappler, pois mostrou uma melhor defesa de quedas e o atletismo de elite que o tornou um dos pesos pesados ​​mais bem classificados em apenas cinco anos como lutador profissional. Apesar dos melhores esforços de Spivac para levar a luta ao chão, o ágil Gane defendeu com sucesso todas as tentativas de queda enquanto atacava Spivac com golpes.

O final veio aos 3:44 do segundo round, quando Gane pressionou com Spivac preso na cerca, acertando socos fortes até que o árbitro Marc Goddard foi forçado a intervir para a paralisação.

“Estou muito feliz com isso, porque essa era a minha missão”, disse Gane após a luta. “Minha última luta foi [bad]então hoje a minha missão foi provar que ainda estou aqui, então vamos para o cinturão agora.”

Gane já detinha o título interino dos pesos pesados ​​do UFC, mas ficou aquém na luta de unificação contra Francis Ngannou no UFC 270 e depois contra Jones na luta pelo título vago no UFC 285. Ele está 9-2 no UFC e com a vitória, ele mantém a terceira posição no MMA Fighting Global Rankings.

Spivac vê uma sequência de três vitórias consecutivas chegar ao fim.