Classificação libra por libra do MMA: o atordoante de Sean Strickland no UFC 293 quebra o sistema

Bem-vindo à última atualização do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todos os meses nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: Quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

Com UFC 293Com o evento principal do país produzindo um dos resultados mais chocantes da memória recente, temos uma grande mudança no lado dos homens, algo que poucos poderiam ter previsto.

As classificações libra por libra não foram construídas para lidar com isso!

Francamente, você pode culpar Israel Adesanya por ser o canal através do qual não um, mas dois lutadores anteriormente não classificados entraram na lista P4P. Primeiro, foi Alex Pereira, que teve que ser classificado após finalizar Adesanya no quinto round no UFC 281; agora é Sean Strickland exigindo ter um número ao lado de seu nome após uma incrível reviravolta sobre Adesanya no UFC 293, no sábado. Ele estreia na décima posição em nossa parada, à frente dos ex-campeões do UFC Pereira, Max Holloway, Jiri Prochazka, Aljamain Sterling e vários luminares que possuem recordes superiores.

Isso é o que você ganha ao vencer Adesanya da maneira mais impressionante possível. Strickland não acertou um soco de sorte ou apenas abriu caminho para a vitória, ele legitimamente superou “The Last Stylebender” na grande maioria da luta e parecia o papel de um lutador que agora é o campeão indiscutível dos médios do UFC. . À medida que Strickland sobe, Adesanya cai impressionantes 10 posições no ranking.

A divisão de Strickland tem uma lista saudável de potenciais desafiantes, então por mais inacreditável que seja ver seu nome no meio de alguns dos nomes mais condecorados do MMA atualmente, será ainda mais inacreditável vê-lo subir ainda mais nas paradas se ele pode reunir algumas defesas de título.

Preparem-se.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Sean Strickland derrotou. Nº 4 Israel Adesanya, Nº 12 Max Holloway derrotou. Chan Sung Jung

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 2 Islam Makhachev x Nº 5 Charles Oliveira (UFC 294, 21 de outubro), Nº 18 (empatado) Khamzat Chimaev x Paulo Costa (UFC 294, 21 de outubro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Johnny Eblen (4), Brandon Moreno (4), Vadim Nemkov (4), Robert Whittaker (3), Jamahal Hill (2), AJ McKee (2), Magomed Ankalaev (1), Jan Blachowicz (1), Merab Dvalishvili (1), Patchy Mix (1), Belal Muhammad (1), Usman Nurmagomedov (1)

Por último, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses após sua luta mais recente.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov saiu do nosso ranking muito mais rápido que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra será sempre inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém gosta Kamaru Usman deveria ser classificado acima de alguém como Max Holloway, não existe uma resposta verdadeira e certa. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.