Classificações de pré-temporada da NHL: Quem são os melhores jogadores e times antes da temporada regular de 2023?

Tele Cavaleiros de Ouro de Vegas derrotou o Panteras da Flórida 4-1 para conquistar sua primeira vitória na Stanley Cup em junho de 2023, depois de vencer a Divisão do Pacífico por um jogo do Lubrificadores de Edmonton.

Foi o segundo campeonato da conferência e o campeonato da terceira divisão após a formação da franquia em 2017, marcando um início de vida bem-sucedido no Liga Nacional de Hóquei.

O Power Rankings tenta antecipar quais times terão sucesso nas próximas três temporadas, marcadas como a “janela para vencer”, para saber quem são os 20 melhores jogadores e os 10 melhores times do NHL para a próxima temporada e além?

Equipes

1. Demônios de Nova Jersey

Os Devils pontuam muito bem em todos os lugares e devem ser os favoritos no início da temporada e possivelmente nas futuras também. Depois de surpreender as pessoas em 2022/23 ao anunciar seu retorno às temporadas competitivas da NHL, eles melhoraram no período de entressafra e devem estar ainda melhores desta vez.

2. Furacões da Carolina

Com uma grande organização por trás de um elenco muito bom, os Hurricanes estarão sempre presentes na pós-temporada no futuro imediato. Suas perspectivas precisam ser trabalhadas, principalmente com uma equipe envelhecida, mas eles são um grande nome no esporte e devem ser altamente competitivos.

3. Sabres de búfalo

Eles têm seus contratos firmemente sob controle, com seus próximos craques vinculados à franquia nos próximos anos. O elenco deles não é particularmente bom, então eles são mais um jogador a ser observado nas futuras pós-temporadas.

4. Asas Vermelhas de Detroit

O asas vermelhas não tem um grande elenco para esta temporada, mas para o resto da franquia? Você realmente não pode argumentar contra isso. Com uma boa estrutura, uma boa fazenda e boas prioridades contratuais, os Red Wings poderão crescer nas temporadas futuras.

5. Seattle Kraken

O Kraken deu um salto em frente em 2022/23 e pode deixar outra impressão nesta temporada. Embora eles não sejam excelentes em nenhuma área, não há um ponto em que eles sejam realmente bons. Muito bons em todos os aspectos significa que eles têm um futuro de franquia saudável.

6. Estrelas de Dallas

Uma lista forte e uma excelente configuração de front office proporcionam Dallas uma chance de competir em 2023, suas perspectivas futuras são decentes e poderiam ser ditas algumas palavras, mas essa nunca é realmente a política das melhores equipes do esporte.

7. Minnesota Selvagem

O elenco deles está bom, nada de bom e nada de terrível, mas suas perspectivas são boas e podem ajudar a transformar a franquia nas próximas temporadas.

8. Cavaleiros de Ouro de Vegas

Seu elenco atual é talvez o melhor de toda a NHL, já que os atuais campeões se preparam para proteger sua coroa com uma grande estrutura de propriedade em vigor. No entanto, suas perspectivas precisam de muito trabalho se Vegas quiser trazer seus próprios jogadores no futuro.

9. Jaquetas Azuis Columbus

A equipe tem algumas perspectivas incríveis que têm seu futuro garantido em Ohio, mas sua escalação imediata é terrível. Eles não serão ótimos este ano, mas esperamos que se tornem um tour de force nas próximas temporadas.

10. Reis de Los Angeles

Com uma boa escalação, eles estão preparados para ser uma ameaça imediata, mas há dúvidas sobre seu futuro a longo prazo que não parecem boas, o que os leva a cair na ordem.

Jogadoras:

Fique de olho nessas estrelas em suas ligas de hóquei de fantasia, mas também enquanto observa o desenrolar da temporada, com jogadores jovens em busca de sucesso e atletas veteranos em busca de manter sua hegemonia no topo da pilha.