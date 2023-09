Cleveland Browns RB Nick Chubb sofre terrível lesão no joelho, vídeo

Correndo de volta do Cleveland Browns Nick Chubb sofreu uma lesão horrível no joelho na noite de segunda-feira … uma lesão tão grave que a ABC optou por não transmitir replays em close-up.

A estrela da NFL e sua equipe estavam enfrentando os Steelers durante um jogo do horário nobre em Pittsburgh … quando Chubb foi eliminado da competição no segundo quarto.

Durante uma das peças… Deshaun Watson entregou a bola para o tailback de 27 anos, que saltou para frente em meio a uma multidão de capacetes, sendo abordado pelo safety do Steelers Minkah Fitzpatrick .

Momentos depois, Chubb não conseguiu se levantar, mesmo com a ajuda do companheiro. Ele fez uma careta e se contorceu de dor ao segurar o joelho esquerdo – que também machucou gravemente em 2015, enquanto jogava futebol americano universitário.

Um replay distante mostrou que a perna de Chubb havia dobrado de uma maneira que não deveria… e ambos Joe Buck dar Troy Aikman – as emissoras do jogo – disseram ao público que não mostrariam o outro ângulo do golpe devido ao seu caráter horrível.