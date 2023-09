Cliente irritado da Chipotle joga tigela de burrito no funcionário em vídeo acalorado

O incidente aconteceu em Parma, Ohio – é difícil ouvir exatamente sobre o que o cliente estava discutindo, mas é seguro presumir que ela estava chateada com a forma como seu pedido foi feito na noite de terça-feira.

No início do clipe, outro cliente defende o funcionário que está levando a surra verbal… o cliente irado reclama de esperar pela comida, e a mulher de cinza responde: “Então vá para o Taco Bell!”

E, no momento em que as idas e vindas parecem diminuir, a cliente bate a comida no rosto da funcionária… cobrindo-a completamente e provocando uma grande reação dos espectadores.