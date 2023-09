Clientes do Banco Inter podem COMEMORAR presente da instituição

O Banco Inter introduziu uma inovação com o objetivo de simplificar a experiência de seus clientes. A instituição financeira lançou o “Inter Cash Pessoal”, uma modalidade que permitirá a requisição de empréstimos a curto prazo diretamente pelo aplicativo.

Conforme informações fornecidas pelo Banco Inter, essa novidade foi concebida com o intuito de atender às necessidades inesperadas do cotidiano. Em outras palavras, essa modalidade se destina a momentos em que é crucial resolver uma situação de forma ágil e eficaz, disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS.

A solicitação do empréstimo do Banco Inter está disponível para todos?

É fundamental destacar que essa modalidade, que será lançada de forma gradual, não é acessível para todos. Ela estará disponível exclusivamente aos clientes que atendem aos critérios pré-definidos pela empresa. Isso implica que somente indivíduos que recebem seus salários diretamente na conta do Inter ou que realizam a portabilidade de seus vencimentos terão acesso à opção de empréstimo.

Limite disponível

O limite disponibilizado para essa nova modalidade varia de cliente para cliente. Isso porque diversos fatores são considerados pelo banco, como o perfil de cada requerente e seu histórico de relacionamento com a fintech.

É importante observar que, ao criar uma conta, os clientes devem aceitar os termos de uso e a política de privacidade da instituição. Assim, devem concordar também em receber notificações por e-mail e SMS, que podem ser canceladas a qualquer momento.

No entanto, é importante destacar que, comumente, não é possível fornecer a quantidade máxima de crédito que for solicitada. Contudo, o aplicativo do banco permite que os clientes visualizem o limite pré-aprovado antes de prosseguirem com a contratação do empréstimo.

Pagamento do empréstimo



Os solicitantes desse empréstimo deverão efetuar o pagamento no prazo de um mês após a data de contratação. Dessa forma, a devolução do montante se realiza através de débito em conta, em uma única parcela.

Além disso, o Banco Inter oferece aos seus clientes a conveniência de um cartão de débito para saques e pagamentos. Conquanto, é possível também solicitar um cartão de crédito, sujeito à aprovação.

É notável que o Banco Inter adota uma abordagem responsável e justa na concessão de crédito. Assim, o objetivo é garantir que esse recurso realmente auxilie os clientes a alcançar seus objetivos ou superar situações de emergência.

Conta digital do Banco Inter para crianças

Com o intuito de promover a educação financeira entre crianças e adolescentes, a instituição criou a conta digital infantil. Essa conta é direcionada para menores de 18 anos e é totalmente digital. Todo o processo de abertura pode ser realizado por meio do aplicativo. Além disso, é simples e gratuito, requerendo apenas a autorização dos responsáveis.

As vantagens oferecidas para os jovens incluem um cartão de débito personalizado com seus próprios dados, com a bandeira Mastercard. Outra funcionalidade interessante é a plataforma de investimentos aberta, conhecida como PAI. E, caso o cartão seja perdido ou roubado, é possível bloqueá-lo facilmente pelo app.

Passo a passo

Para abrir uma conta, a criança ou adolescente deve possuir o CPF e o RG em seu nome. Então, o processo de cadastro segue praticamente o mesmo procedimento de abertura de uma conta padrão. Veja como:

Faça o download do aplicativo do Banco Inter;

Escolha a opção “abrir conta”;

Preencha os dados do titular da conta e do responsável pelo menor;

Tire uma foto para fins de comprovação;

Envie fotos dos documentos necessários para o cadastro.

Observações relevantes

O responsável pelo menor não precisa necessariamente ter uma conta no Banco Inter. Ademais, para se classificar como responsável é preciso ser um dos pais da criança ou adolescente. Caso contrário, é necessário apresentar documentos que comprovem a guarda legal.

O prazo máximo para análise do cadastro é de 10 dias. Após a aprovação, o cartão será enviado para o endereço cadastrado em até 7 dias. Ademais, o aplicativo não dispõe de um recurso para que os responsáveis monitorem os gastos dos menores, sendo necessário o acesso direto para um maior controle.