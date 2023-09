CM Punk de volta à WWE? AEW rescindiu seu contrato após rivalidade com Jack Perry

AEW disparou CM Punk após a rivalidade física nos bastidores do último domingo com Jack Perry, anunciou a empresa em comunicado no sábado. Os fãs agora estão ansiosos para ver se o lendário lutador retornará ao WWE.

“Todas as lutas de elite (AEW) rescindiu o contrato de lutador e de trabalho de Philip Brooks (CM Punk) e AEW com justa causa, com efeito imediato. A rescisão foi confirmada hoje por Tony KhanCEO, Gerente Geral e Chefe de Criação da AEW”, diz o comunicado.

Punk, 44, estreou na AEW em 2021, sete anos depois de sair WWE. Ele também se juntou ao UFC em 2016, mas nunca mais voltou depois de duas lutas decepcionantes.

Após seu retorno à AEW, que repercutiu na comunidade do wrestling, CM Punk alertou a todos que queria um ambiente tranquilo no vestiário.

Ele teria ameaçado sair da empresa após a briga com Perry. Acredita-se que CM Punk tenha tentado um estrangulamento depois de empurrá-lo, levando à briga que se seguiu.

CM Punk posa ao lado de Rey Mysterio

Várias fontes afirmaram que Perry receberia a maior parte da culpa por cutucar o urso com comentários sobre CM Punk, mas aconteceu exatamente o oposto.

AEW investigou o incidente e decidiu demitir CM Punk, que recentemente postou uma foto ao lado da estrela da WWE Rey Mystério.

A dupla tirou a foto no Clube do beco da couve-flor em Las Vegas durante a cerimônia do “Prêmio Iron Mike Mazurki”.

Não há nenhuma palavra oficial no momento sobre a entrada de CM Punk na WWE.