CMDCA Penedo divulga locais de votação para eleição do Conselho Tutelar

A eleição para conselheiro tutelar de Penedo acontece no próximo domingo, 1º de Outubro, em três unidades de ensino da rede pública estadual: Escola Gabino Besouro, Comendador José da Silva Peixoto e Alcides Andrade.

De acordo com as normas do pleito que utilizará urnas eletrônicas, o eleitor deve levar o respectivo título e documento oficial com foto para fazer a sua escolha, com acesso aos locais a partir das 8 horas, encerrando às 17 horas.

Confira no link abaixo onde funcionará o seu local de votação, observando que a concentração em três escolas alterou o localização de seções dos pleitos realizados pela justiça eleitoral.

Locais de Votação – Eleição Conselho Tutelar em Penedo