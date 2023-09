CMDCA Penedo promove evento sobre papel do Conselho Tutelar e atribuições dos conselheiros

Matéria atualizada às 13h20

No próximo dia 1º de outubro, a população brasileira vai às urnas para decidir quem merece ser conselheiro tutelar de cada município. Mas você sabe quais são as atribuições dos ocupantes do cargo e qual é o papel do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente?

Para esclarecer essas questões, o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) convida a comunidade penedense para participar, nesta quarta-feira, 20, do evento que acontece a partir das 9 horas, no auditório da Casa de Aposentadoria, e não no Theatro Sete de Setembro, como informado anteriormente, por equívoco.

“A proposta é reunir a população, de uma forma geral, e representantes da rede de apoio que recebe demandas do Conselho Tutelar para apresentar informações sobre o papel do Conselho Tutelar e as atribuições dos conselheiros”, reforça Andréia Santana Cruz, presidente do CMDCA Penedo.

Além da palestra ministrada pelo Promotor de Justiça João Batista Santos Filho, titular da Vara da Infância e Juventude, a agenda de trabalho inclui a apresentação de candidatos e candidatas ao cargo de conselheiro tutelar para o quadriênio 2024-2027.

O CMDCA Penedo informa ainda que as eleições para a composição do quadro de titulares e suplentes do Conselho Tutelar de Penedo acontecerá em três unidades de ensino da rede pública estadual (Escolas Gabino Besouro, Alcides Andrade e Comendador José da Silva Peixoto).

Também está confirmado o uso de urnas eletrônicas no pleito, com a distribuição de eleitores em cada seção a ser divulgada em breve.