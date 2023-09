CNH GRÁTIS: Inscrições Encerram HOJE

Como parte de suas iniciativas para melhorar a mobilidade e a empregabilidade dos cidadãos de renda baixa, o governo está oferecendo a oportunidade de obter uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuita. As inscrições encerram hoje, portanto, se você ainda não se inscreveu, agora é a sua chance.

O que é o programa CNH Gratuita?

O programa CNH Gratuita é uma iniciativa do governo do Rio Grande do Norte que visa oferecer a oportunidade de obter uma Carteira Nacional de Habilitação gratuitamente para aqueles que não têm condições de pagar pelas taxas associadas à obtenção de uma CNH.

A CNH é um documento essencial para quem deseja dirigir legalmente no Brasil. No entanto, muitas vezes, o custo das taxas associadas à obtenção de uma CNH pode ser proibitivo para muitos cidadãos de baixa renda. O programa CNH Gratuita busca resolver este problema, oferecendo a oportunidade de obter uma CNH gratuitamente.

Quem pode se inscrever?

De acordo com o edital do programa, as vagas são destinadas para os beneficiários do Bolsa Família do Governo Federal, que estão devidamente cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), além de outros beneficiários de programas assistenciais enquadráveis em situações similares e previsto em lei.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do programa. Os candidatos devem fornecer informações pessoais, como nome, CPF, endereço e informações de contato, bem como informações sobre a sua situação socioeconômica.

Quais são os benefícios?

Os benefícios do programa CNH Gratuita incluem a isenção de taxas relativas a:

Exames clínico-médicos de aptidão física e mental;

Exame psicológico;

Licença de aprendizagem e direção veicular;

Custo de confecção da primeira CNH ou, em caso de mudança, para a categoria C, D e E.

Além disso, o Departamento de Trânsito também arcará com as despesas referentes aos cursos teórico e prático de direção veicular, ministrados pelos Centros de Formação de Condutores (CFC’s).

Distribuição das Vagas por Categoria

Na edição de 2023, as mil vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Primeira Habilitação Categoria “A”: 500 vagas

Primeira Habilitação Categoria “B”: 350 vagas

Mudança de Categoria “C”: 50 vagas

Mudança de Categoria “D”: 50 vagas

Mudança de Categoria “E”: 50 vagas

A seleção dos candidatos será realizada por meio de um sistema eletrônico, no período de 26 de setembro a 13 de outubro. Os interessados devem seguir os requisitos do edital para participar. Dentre os requisitos, é necessário ter mais de 18 anos, saber ler e escrever, comprovar domicílio no Rio Grande do Norte nos últimos 12 meses, não estar judicialmente impedido de obter a CNH, não estar com CNH suspensa ou cassada e não ter cometido infração penal na direção de veículos, além de outras condições estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.

A Comissão organizadora do CNH Popular utilizará alguns critérios de desempate para a seleção dos candidatos:

“Será seguida a ordem da menor renda por pessoa, maior número de dependentes no grupo familiar, estar desempregado por mais tempo, quem tiver maior idade, data e hora da inscrição e, por fim, sorteio”, detalha Rodrigo Fernandes, coordenador de Registro de Condutores do Detran.

A lista com os candidatos classificados será publicada no site do Detran no dia 17 de outubro.

Importância da CNH

A CNH é mais do que apenas um documento que permite a uma pessoa dirigir legalmente. É, de muitas maneiras, um passaporte para a mobilidade e a independência. Ter uma CNH pode abrir portas para oportunidades de emprego, especialmente em áreas onde o transporte público é limitado ou inexistente.

Além disso, a CNH também pode ser usada como uma forma de identificação, tornando-a um documento essencial para todos os cidadãos.

O programa CNH Gratuita é uma iniciativa importante que pode ajudar a melhorar a vida de muitos cidadãos de baixa renda no Rio Grande do Norte. Se você está elegível para o programa, não perca esta oportunidade. As inscrições encerram hoje, então faça a sua inscrição o mais rápido possível.

Lembre-se, a CNH é mais do que apenas um documento – é um passaporte para a mobilidade e a independência. Não perca a chance de obter a sua CNH gratuitamente através deste programa.