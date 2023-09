CNPq não irá participar de Concurso Nacional Unificado

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) divulgou recentemente que não irá participar do Concurso Nacional Unificado. Isto é, apesar de estar na lista do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Nesse sentido, o órgão destacou que seu edital já se encontra com os trâmites necessários para publicação bem adiantado. Portanto, esta é a razão pela qual não irá aderir ao novo método avaliativo.

Inclusive, recentemente, ocorreu a contratação da banca organizadora para a coordenação de seu próximo processo seletivo.

A divulgação oficial destas informações ocorreu pela Coordenadora de Administração de Pessoa (Coape) do órgão, durante a última terça-feira, 19 de setembro.

A notícia acabou deixando muitos interessados em participar do próximo concurso da instituição em dúvida. Isto é, visto que o MGI publicou uma lista de órgãos confirmados no último dia 18 deste mês. Dentre estes, o CNPq constava com 50 vagas.

Veja também: Concurso Nacional Unificado não inclui Bacen

Np entanto, apesar da informação do Coape, o setor responsável pela comunicação do órgão ainda não se pronunciou sobre o tema. Ademais, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, pasta responsável pela análise e liberação de editais federais, também deve se manifestar.

Edital pode sair em breve

Em relação à publicação de seu novo edital, o CNPq pontuou que, até o momento, não existe nenhuma data certa.



Você também pode gostar:

No entanto, de acordo com a portaria que autorizou um novo processo seletivo ao órgão, o prazo máximo para a publicação do edital vai até o mês de dezembro deste ano de 2023.

Além disso, a autarquia trabalha para conseguir efetuar a publicação do documento antes do encerramento do período.

A expectativa é de que as avaliações do novo certame sejam já no mês de novembro deste ano. Então, há previsão de que as nomeações serão em dezembro de 2023.

Como o espaço entre as provas e a publicação do edital é de dois meses, a expectativa de vários candidatos é de que o edital seja realmente publicado no decorrer deste mês.

Concurso deverá contar com a oferta de até 282 vagas

A liberação do Governo Federal ao Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico visa o preenchimento de 50 vagas para a carreira de analista em ciência e tecnologia. Contudo, o número de vagas pode ser até seis vezes maior do que o número publicado inicialmente.

De acordo com membros do órgão, então, o próximo certame da instituição deverá contar com um cadastro de reserva de 232 vagas. Desta forma, o processo seletivo deverá contar com a presença de 282 oportunidades.

Além disso, haverá a correção de 464 avaliações discursivas, o que representa o número de vagas do cadastro de reserva.

O próximo concurso do CNPq será composto por exames objetivos e discursivas, em Brasília, no Distrito Federal.

O posto de analista em ciência e tecnologia se direciona para candidatos que apresentem formação superior, independentemente da área. Assim, o cargo conta com uma remuneração inicial de R$ 5.869,48, já com o acréscimo dos R$ 658 referentes ao novo valor do Auxílio Alimentação.

Durante o mês de agosto, o CNPq formalizou a contratação do Cebraspe para ficar responsável pela coordenação de seu próximo concurso. Desse modo, a empresa assumirá as inscrições para o certame, aplicação das avaliações e divulgação dos resultados finais, por exemplo.

Veja também: Concurso Nacional Unificado CONFIRMA órgãos que vão participar

A publicação da dispensa de licitação que confirma a seleção da banca como organizadora foi em edição do Diário Oficial da União do dia 16 de agosto deste ano.

Como foi o último processo seletivo do CNPq

O último concurso público para o preenchimento do quadro de servidores do CNPq foi no ano de 2010, sendo também organizado pelo Cebraspe.

Na época, então, o processo seletivo contou com a oferta de 95 vagas, sendo deste número:

46 para o posto de analista em ciência e tecnologia; e

49 para a função de assistente, sendo esta de nível médio.

Todos os participantes do certame foram submetidos a provas objetivas e discursivas, tendo os exames a duração de quatro horas e trinta minutos.

A etapa objetiva contou com um total de 120 questões, que abordavam os seguintes assuntos:

Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Atualidades;

Conhecimentos Específicos;

Inglês e Espanhol, somente cobrada para o posto de analista.

Para obter a aprovação no processo seletivo, portanto, cada candidato deveria:

Alcançar uma pontuação igual ou superior a dez pontos em Conhecimentos Básicos;

Ter nota igual ou superior a 21 pontos em Conhecimentos Específicos; e

Não possuir nota abaixo a 36 pontos no somatório das duas avaliações.

Então, os candidatos aprovados nos exames, que preteriam ao cargo de analista, ainda seriam submetidos a mais uma etapa, ou seja, uma prova de títulos.

O processo seletivo contou com um período de validade de um ano, podendo se prorrogar por igual período.

O que faz o CNPq?

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) se trata de um órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Este, então, tem como atribuições o incentivo da pesquisa científica, tecnológica e de inovação para promover uma maior formação de recursos humanos em todos os setores do conhecimento.

Criado no ano de 1951, o órgão conta com um grande papel na confecção e andamento de diversas políticas públicas voltadas aos setores da ciência, inovação e tecnologia.

Desse modo, este tem como alguns de suas competências, por exemplo:

Promover e fomentar o desenvolvimento e a manutenção da pesquisa científica e tecnológica e a formação de recursos humanos qualificados para a pesquisa, em todas as áreas do conhecimento;

Promover e fomentar a pesquisa científica e tecnológica e capacitação de recursos humanos voltadas às questões de relevância econômica e social relacionadas às necessidades específicas de setores de importância nacional ou regional;

Promover e fomentar a inovação tecnológica;

Promover, implantar e manter mecanismos de coleta, análise, armazenamento, difusão e intercâmbio de dados e informações sobre o desenvolvimento da ciência e tecnologia;

Credenciar instituições para, nos termos da legislação pertinente, importar bens com benefícios fiscais destinados a atividades diretamente relacionadas com pesquisa científica e tecnológica.

Veja também: Concurso Nacional Unificado confirma que MAPA participará

Portanto, aqueles que passarem no concurso do CNPq deverão exercer suas funções com base nesses objetivos.