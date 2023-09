Cobmax ABRE VAGAS presenciais e HOME OFFICE

A Cobmax, empresa de inteligência em vendas que busca impactar o mercado de consumo ao levar uma experiência mais rica e personalizada para o consumidor, está com ótimas oportunidades em aberto no presente momento. Desse modo, vale a pena consultar a lista de oportunidades abaixo:

Analista de Suporte JR – São José do Rio Preto – SP e Remoto – Efetivo;

Assistente de Backoffice – Finance – São José do Rio Preto – SP e Remoto – Efetivo;

Backoffice – Finance – São José do Rio Preto – SP e Híbrido – Efetivo;

Backoffice – Monitoria de Qualidade – Vaga PCD – São José do Rio Preto – SP e Híbrido -Efetivo;

Banco de Talentos – São José do Rio Preto – SP e Remoto – Banco de talentos;

Consultor (a) de Vendas – Finance – São José do Rio Preto – SP e Remoto – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas- Telecom – São José do Rio Preto – SP e Remoto – Efetivo;

Monitor Comercial – Telecom – São José do Rio Preto – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Cobmax

Sobre a Cobmax, é válido frisar que seu método, aplicado nos segmentos de Telecom, Consórcios e Seguros, baseia-se na criação de tecnologias que otimizam a jornada de vendas e a gestão de pessoas.

No mercado desde 2008, tem o sucesso comprovado pela alta performance de sua operação multimarcas. Em 2020, integrou as operações à da startup Escale, empresa de tecnologia em aquisição digital de clientes. E, em 2021, marcou presença pelo segundo ano consecutivo no ranking que elegeu os 100 Lugares Mais Incríveis Para Trabalhar no Brasil, promovido pela FIA + UOL.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

