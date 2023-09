Coco Gauff: Além da quadra de tênis – Um vislumbre da vida da campeã do Aberto dos Estados Unidos

Tele Aberto dos EUA de 2023 ficará para sempre gravado na história, e no centro do espetáculo de tênis deste ano está o inegável poder estelar de Coco Gauff. Com sua retumbante vitória na final feminina contra Aryna Sabalenka, Cococom apenas 19 anos, alcançou um feito histórico, tornando-se o primeiro adolescente americano a conquistar o Aberto dos EUA desde o lendário Serena Williams fez isso com a tenra idade de 17 anos em 1999. Embora sua ascensão meteórica no mundo do tênis tenha sido notável, há mais para Coco Gauff do que seus triunfos na quadra. Vamos mergulhar na vida fascinante dessa sensação do tênis quando ela não está acertando forehands e acertando adversários.

Local de nascimento e origem de Coco Gauff

Coco Gauff nasceu em 13 de março de 2004, na vibrante cidade de Atlanta, Geórgia. No entanto, sua jornada no tênis realmente se enraizou Delray Beach, Flórida, onde ela passou seus anos de formação. Notavelmente, Coco aprimorou suas habilidades nas mesmas instalações de tênis onde ícones Serena e Vênus Williams uma vez treinado: Parque Pompeu. É seguro dizer que a grandeza gravita em torno da grandeza, e CocoA história de não é exceção.

A Família Gauff: Quem são os pais e irmãos de Coco Gauff?

Por trás de cada sensação esportiva está uma família que o apoia, e Coco Gauff a vida não é diferente. Os pais dela, Corey e Candi Gauffdesempenharam um papel fundamental em sua educação e sucesso. Coreyex-jogador de basquete do Universidade Estadual da Geórgiae Candiex-atleta de atletismo da Universidade Estadual da Flóridatransmitiram seus genes atléticos para sua notável filha. Coco também divide sua casa com dois irmãos mais novos, Codificado15 e Camerondez anos, que sem dúvida a animam do lado de fora.

Namorado e rock de Coco Gauff

Além das luzes brilhantes da quadra de tênis, Coco Gauff tem um namorado que a apoia e fica ao seu lado. Embora ela mantenha a identidade de seu namorado em segredo, Coco revelou recentemente que uma conversa pré-jogo com o namorado ajuda a acalmar seus nervos. Como ela disse eloquentemente após sua importante vitória: “Acabei de ligar para meu namorado e disse a ele para conversarmos até a hora de dormir, então conversamos até 1h e depois fui dormir”. O amor, ao que parece, desempenha um papel Cocotambém as vitórias.

Quando Coco Gauff entrou no cenário do tênis?

CocoA jornada de Ténis começou a agitar-se em 2017, quando ela tinha apenas 13 anos. Seus campos de treinamento em Parque Pompeu em Praia de Delray espelhava os passos das lendas, Serena e Vênus Williams. Em uma entrevista de 2018 com Postagem de Palm Beachela expressou seus sonhos de se tornar “a próxima Serena Williams.” Com apenas 13 anos, ela alcançou o Aberto dos EUA final feminina, fazendo história como a mais jovem finalista júnior de todos os tempos. Em 2019, aos 15 anos, ela conquistou a vitória contra ninguém menos que Vênus Williams no Wimbledon.

Coco Gauff tem alguma mídia social?

Fora da quadra, Coco Gauff influência se estende ao reino digital. Dela Instagram conta, @cocogauffpossui impressionantes 1,3 milhão de seguidores, chamando a atenção de estrelas como Robin Roberts, Lara Spencer de Bom Dia America, Zendaya, Madelyn Cline, Katie Courice Jonathan Van Ness, para nomear alguns. Além disso, ela comanda um TikTok seguimento de quase meio milhão de fãs.