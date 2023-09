Coco Gauff e seus negócios milionários fazem dela uma das atletas femininas mais ricas do mundo

AEmbora Coco Gauff ainda seja jovem demais para beber ou mal tenha idade para votar nos EUA, isso não a impediu de acumular uma fortuna.

O jovem de 19 anos ganhou bastante no fim de semana, derrotando a Bielorrússia Arena Sabalenka para se tornar o campeão do Aberto dos EUA.

A vitória viu Gauff leve para casa US$ 3 milhões, um valor que ajudou a aumentar seus ganhos na temporada para US$ 5,5 milhões e seus ganhos na carreira para US$ 11,1 milhões.

Mesmo sem o título do Grand Slam, Gauff ainda teria uma conta bancária e tanto graças à sua lista crescente de acordos de patrocínio.

Com quem Gauff tem acordos de patrocínio?

Durante o Aberto dos EUA, Gauff era vista regularmente ostentando sua roupa marrom da New Balance com fones de ouvido Bose e uma raquete Head, todos patrocinadores que dividiam os holofotes com a jovem de 19 anos.

Algumas das outras marcas ligadas ao jovem incluem Barilla, UPS e Baker Tilly.

Enquanto GauffEmbora os ganhos de endosso não tenham sido revelados em 2023, a Forbes informou que ela ganhou US$ 8 milhões no ano passado.

Juntamente com vários acordos de endosso, Gauff mostrou que também não tem medo de falar sobre assuntos de seu interesse.

Ela disse que se motivou com comentários negativos nas redes sociais antes de enfrentar Sabalenka. Ela também disse que concordou com os manifestantes que interromperam sua semifinal por 50 minutos enquanto tentavam chamar a atenção para as mudanças climáticas.

Gauff também denunciou a violência armada nos Estados Unidos antes do Aberto da França do ano passado.