Coco Gauff ganha comparação com Serena Williams depois de chegar às quartas de final do Aberto dos EUA

Coco Gauff é o primeiro adolescente americano desde Serena Williams há mais de duas décadas para alcançar o Aberto dos EUA quartas de final por dois anos consecutivos, então a jovem de 19 anos da Flórida sabe como se livrar de problemas na quadra de tênis.

Enquanto o segundo set escapava contra Caroline Wozniacki na quarta rodada, domingo, no Arthur Ashe Stadium, Gauff precisava de uma chance para pensar sobre as coisas depois de quebrar com duas faltas duplas e um tropeço que a deixou fazendo espacates.

Então Gauff virou-se na direção da conversa quase constante vinda de Brad Gilbert, um de seus dois treinadores sentado na primeira fila, e disse: “Por favor, pare.” Alguns minutos depois, Gauff disse: “Pare de falar”.

Isso foi enquanto Wozniacki conquistava quatro jogos consecutivos para conseguir uma pausa no terceiro set. E então, no momento em que a partida parecia estar acabando graças, em parte, a uma série de erros não forçados, Gauff endireitou seus golpes e abriu caminho. Ela colecionou os últimos seis jogos para uma vitória por 6-3, 3-6 e 6-1 sobre Wozniacki, a mãe de dois filhos de 33 anos que recentemente saiu da aposentadoria.

“Eu estava ficando frustrado. Não era realmente dirigido a ele. Era só que eu precisava reiniciar”, disse Gauff, sexto colocado. “Naquele momento, eu simplesmente não queria ouvir nada. Só queria pensar no que estava fazendo.”

Coco Gauff enfrentará a atual campeã Iga Swiatek

Seu próximo adversário será o atual campeão Cada Swiatek ou semente nº 20 Jelena Ostapenko. O melhor colocado Swiatek estava escalado para enfrentar Ostapenko na noite de domingo, após 23 vezes campeão do Grand Slam Novak Djokovic qualificador conhecido Alegria nascida.

Gauff, cujo melhor desempenho em um torneio importante foi chegar à final no Aberto da França de 2022 antes de perder para o Swiatek, já venceu 15 das últimas 16 partidas.

Essa corrida segue uma saída no primeiro turno em Wimbledon em julho e inclui os dois maiores títulos de sua carreira, no CC aberta e em Cincinnati. Também coincide com as adições de Pere Riba como seu treinador em tempo integral e Gilbert em uma função que foi descrita como consultora temporária.

Os microfones da TV captaram Gilbert repetidamente oferecendo suas idéias a Gauff durante as partidas da semana passada.

Brad Gilbert é ‘bastante preciso’, segundo Coco Gauff

Contra Wozniacki, o Aberto da Austrália 2018 campeã e duas vezes vice-campeã em Nova York, Gauff tentava encontrar o equilíbrio certo entre ser a agressora (o que ela queria) e não exagerar (o que Gilbert queria).

Os “relatórios de exploração de Gilbert são bastante precisos”, disse Gauff. “Às vezes você tem que mudar as coisas. Hoje eu tive que mudar as coisas.”

Foi o dia mais quente do evento até agora, com a temperatura chegando a 32 graus Celsius, e Gauff continuou errando a marca no segundo set, com 22 erros não forçados. Mas ela limpou isso consideravelmente na reta final, com apenas oito erros no último set. Também importante no terceiro: Gauff compilou uma vantagem de 11-2 nos vencedores.

“Ela sempre foi uma grande atleta. Ela sempre teve o backhand, o saque, o espírito de luta”, disse Wozniacki. “Eu sinto que agora tudo está se encaixando para ela.”

Caroline Wozniacki pede que as luzes sejam acesas

No terceiro set, com a superfície de jogo coberta de sombras, Wozniacki disse ao árbitro de cadeira Luísa Azemar Engzell estava com dificuldade para ver a bola e solicitou que as luzes do estádio fossem acesas.

“Eu realmente apreciaria isso”, disse Wozniacki.

Não aconteceu.

“Ela está de volta e é como se ela nunca tivesse partido”, disse Gauff, “Estar aqui na quadra com ela hoje foi uma honra”.

Outro confronto feminino das quartas de final será o número 10 Karolina Muchova contra o nº 30 Sorana Cirstea.

Muchova, finalista em Wimbledon em julho, chegou às quartas de final do Aberto dos Estados Unidos pela primeira vez ao derrotar Wang Xin Yu 6-3, 5-7, 6-1. Cirstea não estava entre os oito finalistas em nenhum torneio importante desde o Aberto da França de 2009 e voltou para aquela rodada derrotando o nº 15 Belinda Bencic 6-3, 6-3.

Pelo menos um americano nas semifinais garantido

É garantido que haverá pelo menos um americano nas semifinais pelo segundo ano consecutivo. Isso porque o número 10 Francisca Tiafoeque chegou a esse estágio há 12 meses e não foi classificado Ben Shelton marcou uma reunião das quartas de final com vitórias no domingo.

Um terceiro homem dos EUA teve a chance de avançar mais tarde, quando o número 9 Taylor Fritz assumiu Dominic Stricker da Suíça.

Tiafoe eliminou a entrada australiana como wild card Rinky Hijikata 6-4, 6-1, 6-4.

Na primeira partida do dia em Ashe, Shelton, de 20 anos, acertou um par de ases a 240 km/h – o mais rápido de todos os torneios – em um único jogo e ganhou uma viagem de estreia às quartas de final em Flushing Meadows. eliminando o nº 14 Tommy Paul 6-4, 6-3, 4-6, 6-4.

Quando a partida terminou, Shelton, que usava uma camisa musculosa, flexionou o bíceps esquerdo enquanto ficava sob a seção de assentos onde estavam seu pai, um ex-profissional de turismo que agora treina Ben, mãe e irmã.

“Adrenalina pura”, disse Shelton sobre aqueles grandes saques de esquerda.