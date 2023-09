Código de erro Star Citizen 30000: causas e soluções

Você está tendo problemas com o Star Citizen? Você está recebendo o código de erro Star Citizen 30000? Confira este guia para conhecer as soluções pelas quais você poderá resolver o problema.

Muitos usuários relataram o problema do código de erro 30000 do Star Citizen. Este código de erro está causando muitos problemas ao jogar. Devido ao código de erro, os usuários ficam muito frustrados. Se você não sabe, o Star Citizen é um conhecido jogo espacial. O problema pode causar muitos problemas. Os usuários não sabem por que o problema está ocorrendo com eles. Estamos aqui com este guia onde explicaremos tudo sobre o assunto. Também lhe diremos as maneiras pelas quais você poderá resolver o problema. Vamos começar com isso.

O que é o código de erro Star Citizen 30000?

Os usuários enfrentam o código de erro 30000 do Star Citizen sempre que tentam jogar. No entanto, os usuários não conseguem entender por que esse problema está ocorrendo com eles. O problema está ocorrendo com você porque o código de erro 30000 do Star Citizen sugere que o jogador foi removido do jogo devido a algum problema de conexão ou configurações gerais de tempo limite. Listaremos alguns dos motivos pelos quais você poderá determinar a causa do problema do Star Citizen Error Code 30000. Vamos verificá-los um por um.

Problema de conexão com a Internet: Os usuários podem enfrentar o problema se a velocidade da Internet não for boa.

Os usuários podem enfrentar o problema se a velocidade da Internet não for boa. Problemas de servidor: Os jogadores receberão o erro se o servidor do jogo não estiver funcionando corretamente.

Os jogadores receberão o erro se o servidor do jogo não estiver funcionando corretamente. Aplicativo causando problemas: Alguns aplicativos de terceiros também podem causar interrupções na execução do jogo. Isso inclui Firewall e antivírus do Windows.

Alguns aplicativos de terceiros também podem causar interrupções na execução do jogo. Isso inclui Firewall e antivírus do Windows. Atualização do Windows: Você também pode enfrentar problemas se o Windows não estiver atualizado.

Você também pode enfrentar problemas se o Windows não estiver atualizado. Problema de driver de rede: O problema surgirá no seu sistema se o driver de rede não for atualizado.

Maneiras de corrigir o código de erro 30000 do Star Citizen

Os usuários que enfrentam o problema devem tentar os métodos listados abaixo. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a alguns problemas comuns. Portanto, seria ótimo aplicar as etapas listadas abaixo.

Verifique a conexão com a Internet: Os usuários que enfrentam o problema devem verificar a velocidade da rede de conexão à Internet que estão usando.

Os usuários que enfrentam o problema devem verificar a velocidade da rede de conexão à Internet que estão usando. Desative o Firewall do Windows: O problema também pode começar a ocorrer se o Firewall estiver bloqueando as respostas do servidor do jogo.

O problema também pode começar a ocorrer se o Firewall estiver bloqueando as respostas do servidor do jogo. Atualize o driver de rede: Se você estiver enfrentando o problema do Star Citizen Error Code 30000, verifique se o driver de rede está atualizado ou não.

Se você estiver enfrentando o problema do Star Citizen Error Code 30000, verifique se o driver de rede está atualizado ou não. Desative o antivírus: Os usuários que enfrentam o problema do Star Citizen Error Code 30000 devem desabilitar o antivírus e tentar iniciar o jogo.

Como corrigir o código de erro Star Citizen 30000

Os usuários que enfrentam o problema devem tentar as soluções que listamos. Os desenvolvedores do jogo e os jogadores tentaram as soluções abaixo e conseguiram resolver o problema que enfrentavam. Vamos começar a verificá-los um por um.

Exclua a pasta USER

Se você estiver enfrentando o problema, sugerimos que você exclua a pasta USER dos arquivos do jogo, pois também pode causar muitos problemas se os arquivos estiverem corrompidos. Muitos usuários fizeram isso para resolver o problema que estavam enfrentando. Então, vamos verificar os passos para fazer isso.

Abra o Localização da pastaque está listado abaixo.

C:\Program Files (x86)\Roberts Space Industries\StarCitizen\LIVE If you have manually installed the game, then open that location.

Agora, selecione a pasta de DO UTILIZADOR .

. Clique com o botão direito nele.

Agora selecione a opção de EXCLUIR .

. Além disso, exclua a pasta do Lixeira de reciclagem .

. Depois de fazer isso, verifique se o problema foi resolvido.

Verifique os arquivos do jogo

Se você estiver enfrentando problemas com o jogo, é possível que o problema tenha ocorrido devido a arquivos do jogo corrompidos ou ausentes. Muitos usuários relataram sobre o problema. Sugerimos que você também faça isso e verifique se os arquivos do jogo estão funcionando corretamente ou não. Você pode fazer isso facilmente com a ajuda dos métodos listados abaixo.

Abra o Lançador de jogo Star Citizen .

. Vou ao Guia Configurações .

. Selecione a opção de Verificar.

Aguarde até que o procedimento seja concluído .

. Uma vez feito isso, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Feche o iniciador RSI

Os usuários que estão recebendo o erro em seus sistemas podem tentar fechar o RSI Launcher, pois isso ajudará a resolver o problema que você está enfrentando. O problema também pode ocorrer se os arquivos do jogo não estiverem funcionando corretamente porque o Launcher não foi iniciado corretamente. Portanto, será bom você fechar o RSI Launcher e seus serviços corretamente e depois verificar se o problema foi resolvido por meio dele ou não.

Abra o Gerenciador de tarefas .

. Vou ao Guia Processos .

. Agora, clique com o botão direito no processo do RSI Launcher .

. Faça isso para todos os serviços da RSI também.

também. Depois disso, selecione a opção de Finalizar tarefa .

. Depois de fazer isso, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Verifique o status do servidor

Quando os usuários enfrentam um problema, eles devem verificar o status do servidor do jogo para ver se os servidores estão funcionando corretamente. O problema também pode surgir se houver algum problema com os servidores do jogo. Isso o ajudará muito a entender a causa do problema. Além disso, se o problema ocorrer devido a problemas do servidor, você não conseguirá resolvê-lo sozinho e precisará esperar algum tempo para corrigi-lo. Você pode verificar o status aqui.

Empacotando

Muitos usuários relataram o problema do código de erro 30000 do Star Citizen em seus sistemas. O Código de erro Star Citizen 30000 está causando muitos problemas a eles, que os impedem de jogar. Neste guia, listamos os métodos pelos quais você poderá resolver o problema que está enfrentando.

