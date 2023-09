Código de erro Star Citizen 30013: principais correções e soluções

Está tendo problemas para jogar o jogo Star Citizen? Aqui estão algumas verificações que você deve implementar agora para resolver o problema que está enfrentando.

Muitos usuários relataram o Código de erro Star Citizen 30013. O código de erro simplesmente indica que há alguns problemas ao fazer a conexão. Isso acontecerá devido a vários motivos dos quais você talvez não esteja ciente. Neste guia, contaremos mais sobre o problema que você está enfrentando. Também listaremos os métodos pelos quais você poderá resolvê-lo. Vamos começar com isso.

O que é o código de erro Star Citizen 30013?

Muitos usuários relataram que estão enfrentando o código de erro Star Citizen 30013. Devido ao código de erro, os usuários não conseguem jogar. É porque o código de erro irá expulsá-lo do jogo, e por isso você não poderá jogar. Esse problema também ocorrerá se os usuários tiverem tentado reparar seu personagem ou estiverem esperando muito tempo no jogo. Listaremos os motivos da causa do problema. Isso o ajudará a analisar a causa do problema.

Bug de arquivos: Se você estiver enfrentando um problema, é possível que alguns arquivos estejam causando problemas.

Problema do jogo: O problema do código de erro 30013 do Star Citizen ocorrerá se houver algum problema acontecendo com o jogo e suas configurações.

Conexão de internet: Você continuará enfrentando o problema se ocorrerem alguns problemas de conexão com a Internet.

Problema no servidor: O problema começará a ocorrer com você se os servidores do jogo não estiverem funcionando corretamente.

Problemas de data e hora: O problema começará a ocorrer se houver algum problema com a data e hora do sistema.

Correção rápida: código de erro Star Citizen 30013

Os usuários que enfrentam o problema devem tentar implementar as soluções rápidas listadas abaixo. As soluções listadas abaixo certamente irão ajudá-lo a resolver o problema. Certifique-se de verificar corretamente.

Como corrigir o código de erro Star Citizen 30013

Os usuários que estão enfrentando o problema devem tentar implementar os métodos listados abaixo. Há chances de o problema não ter ocorrido devido a motivos comuns. Portanto, será bom que você experimente as etapas listadas abaixo.

Exclua a pasta USER

Se você estiver enfrentando algum problema com o jogo, a primeira coisa que você deve tentar é excluir a pasta USER. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a algum problema que está acontecendo por causa da pasta USER. Muitos usuários relataram sobre isso. Portanto, será bom você deletar a pasta USER e depois verificar se o problema foi resolvido ou não. Você pode fazer isso com a ajuda das etapas listadas abaixo. Se você não sabe, a pasta USER contém shader e configurações personalizadas.

Abrir Explorador de arquivos .

. Agora, vá para o Disco local C .

. Depois disso, vá para o local da pasta listada abaixo.

C:\Program Files (x86)\Roberts Space Industries\StarCitizen\LIVE If you have installed the game in any other folder, then open it.

Exclua o Pasta USUÁRIO .

. Agora, exclua-o do Lixeira de reciclagem .

. Reinicie o sistema e comece o jogo.

Os usuários que enfrentam o problema do Star Citizen Error Code 30013 devem verificar se a data e a hora do sistema que estão usando estão corretas. Se as configurações não estiverem corretas, você enfrentará muitos problemas. Sugerimos que você altere a Data e Hora do sistema e verifique se o problema foi resolvido.

Abrir Correr .

. Tipo datahora.cpl e clique em Digitar para abrir as configurações.

e clique em para abrir as configurações. Se o Data e hora estão errados, configure-os através da opção.

estão errados, configure-os através da opção. Depois de salvar o configurações reinicie seu sistema.

reinicie seu sistema. Agora, verifique se o emitir foi resolvido ou não.

Saia da sua conta

Se o problema ocorrer constantemente, sugerimos que você saia da sua conta e verifique se o problema foi resolvido por meio dela ou não. É possível que o login da conta tenha expirado e é por isso que você está enfrentando o problema. Sugerimos que você saia da sua conta e verifique se o problema foi resolvido ou não. Para sair da sua conta, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o site oficial do Cidadão Estrela .

. Agora, vá para o Conta .

. Clique nele e escolha Sair .

. Depois de fazer isso, logar em sua conta novamente.

sua conta novamente. Agora verifique se o problema foi resolvido ou não.

Verifique o status do servidor

Ao enfrentar o problema do código de erro 30013 do Star Citizen com o jogo, sugerimos que você verifique o status do servidor. Há chances de que os problemas estejam ocorrendo devido a alguns problemas do servidor. Então será bom você verificar isso. Se os problemas do servidor estiverem ocorrendo, espere algum tempo até que sejam corrigidos. Você pode verificar o status do servidor do jogo aqui. Se o status do jogo for bom, tente entrar em contato com o suporte ao cliente. Eles podem ajudá-lo a resolver o problema que você está enfrentando no jogo.

Empacotando

Muitos usuários relataram o código de erro Star Citizen 30013. Devido ao problema, eles estão enfrentando muitos problemas ao jogar. Neste guia, listamos os métodos pelos quais você poderá resolver o problema. Esperamos que este guia tenha sido útil para você.

