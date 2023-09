Cogna Educação promove Vestibular Unificado de Medicina; veja as vagas

A Cogna Educação está organizando a próxima edição do Vestibular Unificado de Medicina, que irá oferecer vagas em quatro instituições diferentes: a Universidade de Cuiabá (UNIC), a Universidade Anhanguera (UNIDERP), o Centro Universitário UNIFAS/UNIME (UNIME), a a Faculdade Pitágoras (unidades de Eunápolis, Codó e Bacabal).

Essa é uma ótima oportunidade para os estudantes que sempre sonharam em ingressar no curso de Medicina. Mas, é importante ficar atento: as inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina começaram na última segunda-feira, dia 18 de setembro.

Dessa forma, para que você possa se inscrever no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular Unificado de Medicina da Cogna Educação. Vamos conferir mais informações!

Vestibular Unificado de Medicina 2024: inscrições já estão abertas

Como mencionado, as inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina 2024 começaram na última segunda-feira, 18 de setembro. Segundo as datas informadas no cronograma oficial do processo seletivo, todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 13 de novembro.

As inscrições poderão ser feitas somente através do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página do processo seletivo, no site da Strix Educação.

No ato de inscrição, o candidato deverá indicar a ordem de preferência por instituição de ensino participante, podendo escolher até seis opções.

Conforme as informações divulgadas, poderão participar do processo seletivo somente os candidatos que já concluíram o ensino médio ou que ainda irão concluir até o primeiro semestre de 2024.



Vestibular Unificado de Medicina 2024: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição para participar do Vestibular Unificado de Medicina 2024. Porém, o valor a ser pago depende da quantidade de opções de cursos indicadas pelo candidato:

Para uma única opção: R$250,00;

Para duas ou mais opções: R$400,00.

Os participantes poderão realizar o pagamento via boleto bancário somente até o dia 10 de novembro. Os pagamentos efetuados depois dessa data deverão ser feitos via PIX ou cartão de crédito.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: provas

O Vestibular Unificado de Medicina 2024 da Cogna Educação prevê a aplicação de uma prova online para todos os candidatos inscritos. O exame será realizado no dia 18 de novembro.

A prova do Vestibular de Medicina será composta por quatro provas com questões de múltipla escolha (objetivas) e por uma proposta de redação. O exame será aplicado conforme o seguinte cronograma:

Prova de Redação: início às 14h e término às 15h20;

Intervalo: das 15h20 às 15h29;

Provas Objetivas: início às 15h30 e término às 18h10.

É importante ressaltar que os candidatos que não alcançarem nota maior ou igual a 10 na soma das provas de questões objetivas ou nota maior ou igual a 04 na prova de redação serão eliminados do processo seletivo.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: mais de 500 vagas estão sendo oferecidas

Por meio do Vestibular Unificado de Medicina, a Cogna Educação está oferecendo 534 vagas para o curso de Medicina. As vagas serão distribuídas entre as instituições participantes do processo seletivo, veja:

UNIC – Universidade de Cuiabá: 80 vagas;

UNIDERP – Universidade Anhanguera: 120 vagas;

UNIME – Centro Universitário UNIFAS/UNIME: 154 vagas (100 regulares e 54 remanescentes);

Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis: 90 vagas (69 regulares e 21 remanescentes);

Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras de Codó: 45 vagas;

Faculdade Pitágoras de Bacabal: 45 vagas.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: divulgação dos resultados

O resultado do Vestibular Unificado de Medicina 2024 será divulgado para todos os participantes no dia 30 de novembro. A classificação geral dos candidatos estará disponível na página da Strix Educação e no site de cada uma das instituições participantes.

Ainda está com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular Unificado de Medicina 2024 e confira mais informações.