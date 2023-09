Colts Due RB Evan Hull passará o resto da temporada devido a ruptura do menisco

Tele Colts de Indianápolis experimentará uma ausência significativa de jogadores, já que o running back novato Evan Casco ficará afastado dos gramados até o final da temporada de 2023 devido a uma lesão no menisco.

Selecionado na quinta rodada do recente Draft da NFL casco estava prestes a contribuir como recebedor, mas sua temporada de estreia foi abruptamente interrompida na semana 1, quando ele sofreu a lesão em um jogo contra o Jaguares de Jacksonville. Nesse jogo, ele só conseguiu ganhar uma jarda correndo e pegou um passe de seis jardas.

Segundo o repórter Jordan Schultz, casco foi colocado na lista de reserva de lesionados e, inicialmente, prevê-se que fique afastado por tempo indeterminado.

Jonathan Taylor ainda está marginalizado

Somando-se aos desafios, o Colts estão lidando com um início de temporada difícil devido à falta de running backs, já que Jonathan Taylor permanece na lista Fisicamente Incapaz de Executar (PUP) devido a uma lesão no tornozelo. No entanto, a equipe recebeu de volta Zack Mossque estava se recuperando de uma lesão no antebraço.

casco terá como objetivo uma recuperação completa e um regresso à ação em 2024, especialmente porque Taylor, Zack Moss e Deon Jackson estão prontos para se tornarem agentes livres após esta temporada.

O Colts de Indianápolis‘o próximo jogo está marcado para este domingo, quando enfrentará o Corvos de Baltimore.