Com a chegada da ONDA DE CALOR, é necessário se cuidar! Confira dicas e recomendações importantes

Em dias com temperaturas próximas ou acima de 40°C, é necessário tomar precauções para garantir a saúde e o bem-estar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onda de calor em alguns estados do Brasil entre os dias 18 e 24 de setembro. Nesse período, é essencial adotar medidas para se proteger dos efeitos negativos do calor intenso.

Neste artigo, apresentaremos 10 recomendações para enfrentar as altas temperaturas de forma segura e saudável.

O que é uma onda de calor?

Uma onda de calor é um período de temperaturas excessivamente altas que podem durar vários dias consecutivos. Essas ondas estão se tornando mais comuns devido ao desmatamento e à poluição nas grandes cidades. Durante uma onda de calor, as temperaturas podem ultrapassar os 40°C e até mesmo os 50°C em alguns lugares do mundo. O calor intenso pode causar perda de água por evaporação e ter efeitos prejudiciais à saúde humana.

Recomendações para se proteger durante uma onda de calor

Durante uma onda de calor, é importante tomar medidas para proteger a saúde e evitar problemas causados pelo calor excessivo. Aqui estão 10 recomendações para se proteger das altas temperaturas:

1. Evite o contato direto com o sol entre as 11h e 16h

Durante os horários de pico do sol, entre as 11h e 16h, evite o contato direto com os raios solares. Procure ficar em locais com sombra e proteja-se usando guarda-sol, chapéu ou boné.

2. Use roupas de cor clara e confortáveis



Opte por roupas leves e de cores claras, que refletem a luz solar e ajudam a manter o corpo mais fresco. Evite tecidos sintéticos, que podem dificultar a transpiração.

3. Não faça atividades físicas cansativas sob o sol

Evite praticar exercícios físicos intensos ao ar livre durante uma onda de calor. Procure fazer atividades físicas em locais cobertos e climatizados, como academias.

4. Mantenha-se hidratado

A hidratação é fundamental durante uma onda de calor. Beba água regularmente ao longo do dia, mesmo quando não estiver com sede. Tenha sempre uma garrafinha de água à mão, inclusive dentro de casa.

5. Prefira alimentos frescos, frutas e verduras

Durante uma onda de calor, dê preferência a alimentos frescos, como frutas, verduras e legumes. Evite alimentos pesados e gordurosos, que podem sobrecarregar o sistema digestivo.

6. Busque locais com sombras

Quando estiver ao ar livre, procure ficar em locais com sombras, como parques com árvores ou áreas cobertas. Evite exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários mais quentes do dia.

7. Aplique protetor solar e use acessórios de proteção

Para proteger a pele dos efeitos nocivos do sol, aplique protetor solar no rosto, braços, pernas e em outras áreas expostas do corpo. Use óculos escuros, bonés e chapéus para proteger os olhos e o rosto.

8. Mantenha ambientes ventilados ou climatizados

Em casa, certifique-se de manter os ambientes bem ventilados ou climatizados para garantir o conforto térmico. Use ventiladores ou aparelhos de ar-condicionado, se disponíveis.

9. Mantenha as janelas abertas em veículos sem ar-condicionado

Se estiver em um veículo sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas para facilitar a circulação de ar. Evite permanecer dentro do carro por longos períodos de tempo.

10. Dê atenção especial a crianças, idosos e animais de estimação

Grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e animais de estimação, requerem cuidados especiais durante uma onda de calor. Certifique-se de que estejam hidratados e em ambientes frescos e ventilados.

Efeitos de uma onda de calor sobre a saúde

Uma onda de calor pode ter efeitos prejudiciais à saúde humana. O aumento da temperatura pode levar a problemas como insolação, desmaios, desidratação e doenças de pele. É importante estar atento aos sinais de alerta, como vermelhidão da pele, suor excessivo, falta de ar, tontura e confusão. Caso apresente esses sintomas, procure um local mais fresco e hidrate-se.

Ademais, durante uma onda de calor, é essencial adotar medidas para se proteger das altas temperaturas e garantir a saúde e o bem-estar. Evitar o sol em horários de pico, usar roupas adequadas, manter-se hidratado e buscar locais com sombras são algumas das recomendações importantes.

Além disso, é fundamental proteger a pele do sol, manter os ambientes bem ventilados ou climatizados e prestar atenção especial a crianças, idosos e animais de estimação. Seguindo essas recomendações, é possível enfrentar uma onda de calor com segurança e minimizar os riscos à saúde.