Com a redução dos Juros, como fica o rendimento?

Muitos brasileiros desejam investir dinheiro em algo seguro e rentável. Uma opção que já fez muito sucesso no país é a caderneta de poupança. Aliás, esse continua sendo o investimento mais famoso e tradicional do país.

Contudo, a atratividade da caderneta vem caindo nos últimos anos no país. Em resumo, a poupança não é tão rentável quanto outros investimentos, e a quantidade de pessoas que estão compreendendo isso cresce gradativamente.

A caderneta ainda consegue atrair muita gente devido à segurança que ela oferece e ao fato de não descontar imposto de renda. Mas você sabe qual o rendimento atual da poupança e como a redução dos juros afeta a caderneta? Leia esse texto e tire todas as suas dúvidas.

Banco Central reduz novamente taxa de juros no Brasil

Para entender o rendimento da caderneta de poupança, é preciso saber de algumas informações. Por exemplo, a taxa básica de juro da economia brasileira, a taxa Selic, afeta diretamente o rendimento desse investimento.

Na quarta-feira (20), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) reduziu pela segunda vez a taxa Selic, e novamente em 0,50 ponto percentual. Com isso, os juros caíram de 13,25% para 12,75% ao ano.

Quando esse percentual está acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passa a ser de 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR). É sobre isso que os cálculos são feitos para saber qual seria o rendimento dos valores investidos na poupança. Em suma, a poupança está apresentando um rendimento de 6,17% ao ano, acrescida da TR.

Nos períodos em que a taxa Selic estiver igual ou inferior a 8,5% ao ano, o rendimento será de 70% da Selic, acrescido da variação da TR. Isso quer dizer que o rendimento da poupança é inferior à taxa de juros do país, e isso afasta muitos investidores, principalmente porque existem diversos investimentos que rendem mais que a caderneta.



Outros investimentos rendem mais que a poupança

É o caso de investimentos em CDB que paga 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), oferecido pela maioria dos bancos. A propósito, o CDI é a taxa de juros dos bancos, que emprestam dinheiro e possuem uma taxa semelhante a da Selic e bem maior que os 6,17% da poupança.

Cabe salientar que a TR tem variações todos os dias. Aliás, por muito tempo, a TR ficou zerada, proporcionando rendimento negativo à poupança. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando a taxa de juros do Brasil havia caído para 2% ao ano. Contudo, no acumulado dos últimos 12 meses, o rendimento está melhor e supera os 2%.

Em síntese, vários bancos oferecem CDB que rende 100% do CDI. Inclusive, muitos deles têm a mesma segurança da poupança, eliminando assim uma das poucas atratividades da caderneta.

Além disso, o investimento tem liquidez imediata, o que significa que o usuário poderá resgatar o dinheiro a qualquer momento, aproveitando o rendimento desde o primeiro dia. Portanto, existem outros produtos no mercado que são tão seguros quanto a poupança, mas que rendem muito mais que ela.

Dinheiro só rende na poupança a cada 30 dias

Além do baixo rendimento, outro grande problema da caderneta de poupança é o período que o dinheiro precisa estar na conta para render. A saber, o dinheiro só rende a cada 30 dias na poupança, ou seja, é necessário que o recurso fique na conta por um mês inteiro, sem movimentação, para que haja algum rendimento.

Embora a poupança já tenha deixado de ser atrativa há muito tempo, ainda existem muitas pessoas que não abrem mão de colocar seus recursos na caderneta, considerando-o mais seguro que qualquer outra opção.

Contudo, ao analisarem bem as opções do mercado, pouca gente deverá escolher a caderneta como melhor opção para fazer o dinheiro render algum valor. Aliás, as pessoas que poupam dinheiro, alocando-o em algum tipo de investimento, irão ficar mais felizes quando o rendimento da aplicação é o maior possível, e isso não acontecerá na caderneta de poupança.

Quanto rende R$ 1.000 na poupança?

Na prática, um investidor que colocar R$ 1.000 na poupança irá resgatar R$ 1.082,40 em um ano. Vale lembrar que este tipo de investimento não deduz imposto de renda, mas isso não parece tão importante assim, uma vez que o rendimento continua muito baixo, apesar dos juros elevados.

Veja abaixo outras opções que têm rendimentos bem mais expressivos que a poupança. A propósito, o rendimento se refere a uma aplicação de R$ 1 mil, com o resgate ocorrendo após um ano.

Caderneta de Poupança: R$ 1.082,40;

R$ 1.082,40; Tesouro Selic: R$ 1.088,45;

R$ 1.088,45; CDB que rende 100% do CDI: R$ 1.088,45;

R$ 1.088,45; LCI ou LCA que paga 97% do CDI: R$ 1.105,05.

Os investimentos citados são bastante seguros e rendem mais que a poupança. Aliás, há outras opções menos seguras, mas bem mais rentáveis. Resta avaliar bem os riscos antes de optar pela segurança ou pela rentabilidade. Seja qual for a escolha, a poupança vem se mostrando obsoleta há tempos.