Com edital divulgado, o que faz um perito da Polícia Civil?

O edital da Polícia Civil foi divulgado, mas o que faz um perito? O novo edital conta com 249 vagas para o cargo, sendo 13 PCD e 236 para ampla concorrência.

Os aprovados deste certame em São Paulo serão direcionadas para as seguintes localidades:

Os salários são de R$ 12.954,40, correspondente a R$ 6.477,20 de salário-base e R$ 6.477,20 de gratificação

Sim. Os interessados poderão se inscrever de 11 de setembro a 10 de outubro, pelo site da banca organizadora, a Fundação Vunesp, ao custo de R$ 113,06.

Os interessados deverão ter as seguintes graduações:

As atividades e atribuições são:

O concurso será dividido entre as seguintes etapas:

Além das unidades na capital, estão em disputa vagas com lotação na área de abrangência do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo) e dos dez Deinters (Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo – Interior).

Para escrivão e investidor, os candidatos podem ser graduados em qualquer área. No caso de delegado, a corporação requer ensino superior em direito. Para médico legista, a exigência é de formação em medicina.

Provas concurso da Polícia Civil

As provas objetivas estão marcadas para as seguintes datas:

26 de novembro (escrivão e investigador) e 3 de dezembro (delegado, perito criminal e médico legista).

As outras fases do concurso da Polícia Civil são as seguintes:

prova escrita;

investigação social;

prova oral;

análise de títulos.

A fase objetiva vai contar com 80 questões sobre conhecimentos gerais e específicos.

Acesse o edital completo

Outro concurso da Polícia Civil

Mais um concurso polícia civil chegando. Dessa vez, o edital será para preenchimento de 237 vagas no Pará. Os esclarecimentos foram feitos por meio de rede social do secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, delegado Ualame Machado.

As 237 vagas são divididas da seguinte forma: sendo 100 para o cargo de escrivão e 137 destinadas às carreiras administrativas Com isso, a comissão deve ser formada em breve. O grupo será resposável por organizar o concurso além de escolher a banca organizadora. A empresa, por sua vez, vai receber as inscrições e cuidar das etapas do certame. Além disso, é válido frisar que o salário inicial do cargo de Escrivão é de R$ 7.731,64 Área administrativa Técnico em Gestão Pública Assistente Social

Contador Técnico em Gestão de Informática Como foi o último concurso polícia civil O último edital foi liberado em 2020 e ofertou as seguintes vagas: CARGO VAGAS TOTAL VAGAS PcD VAGAS AC SALÁRIO Delegado 265 14 251 R$ 18.050,00 Escrivão 252 13 239 R$ 6.893,57 Investigador 506 26 480 R$ 6.893,57 Papiloscopista 65 4 61 R$ 6.893,57

Requisitos

Confira os requisitos: