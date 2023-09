Com edital iminente, CONCURSO CENSIPAM revela taxa e data das provas

O concurso Censipam (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia) está iminente, isto é, vai sair em breve.

O projeto básico disponibizou detalhes sobre as provas, assim como datas do certame. As provas deverão sair dia 11 de novembro e é grande a expectativa.

Já o edital, está previsto para sair dia 19 de setembro, porém, tudo indica que vá sair antes, já que a assinatura do contrato já foi assinada. O Instituto Iades será a banca responsável pela seleção.

Vagas concurso Censipam

O concurso do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) está previsto para oferecer 50 vagas para a carreira de analista em ciência e tecnologia, exigindo nível superior como requisito. A remuneração inicial para essas vagas deverá variar de R$ 6.662,68 a R$ 10.823,89, dependendo da titulação do candidato.

De acordo com a portaria que autoriza a realização do concurso, a aplicação das provas está prevista para ocorrer dois meses após a publicação do edital. Com a publicação do edital em setembro, a expectativa é que as provas sejam realizadas efetivamente em novembro.

A taxa de inscrição para este concurso já foi definida como sendo de R$ 119.

Sobre as provas do concurso Censipam

O concurso vai contar com provas objetivas e discursivas nas seguintes cidades:



Brasília (DF)

Belém (PA)

Porto Velho (RO)

Manaus (AM)

Como foi o último concurso Censipam

No último concurso realizado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) em 2012, foram oferecidas 40 vagas para o cargo de analista em ciência e tecnologia, além de formação de cadastro reserva. Os salários iniciais naquela época variavam de R$ 5.508,15 a R$ 9.157,15.

A seleção para esse concurso compreendia provas objetivas e discursivas como principais etapas de avaliação dos candidatos. Vale ressaltar que as informações sobre requisitos, salários e etapas de seleção para o próximo concurso podem variar, por isso é essencial que os interessados acompanhem o edital oficial quando ele for publicado, para obter todas as informações atualizadas.

Provas

A fase objetiva contou com:

conhecimentos gerais – 30 questões, com peso 1

conhecimentos específicos – 30 questões, com peso 2

Na prova discursiva do concurso Censipam realizado em 2012, os candidatos foram avaliados em diversos aspectos, incluindo:

Conhecimentos Gerais: Os candidatos provavelmente tiveram que demonstrar domínio sobre temas relevantes e atuais que podem estar relacionados ao cargo ou à atuação do órgão. Capacidade de Expressão Escrita: Foi avaliada a habilidade dos candidatos em expressar suas ideias de forma clara e coesa por escrito. Uso das Normas do Registro Formal Culto da Língua Portuguesa: Os candidatos foram avaliados quanto ao uso correto da língua portuguesa, incluindo gramática, ortografia e estilo. Clareza, Precisão, Consistência e Concisão do Texto: Foi importante que os candidatos produzissem textos claros, precisos, consistentes (sem contradições) e concisos (sem excesso de informações desnecessárias).

Essa prova discursiva é comum em concursos que buscam avaliar a capacidade de comunicação escrita dos candidatos, bem como seu conhecimento em áreas gerais que possam ser relevantes para o cargo.

O que faz um analista em ciência e tecnologia?

Suas responsabilidades podem variar dependendo da instituição ou órgão em que trabalham e da área de especialização, mas geralmente incluem:

Pesquisa e Desenvolvimento: Realizar pesquisas científicas ou tecnológicas em sua área de especialização para desenvolver novos produtos, processos ou soluções. Análise de Dados: Coletar, analisar e interpretar dados científicos ou tecnológicos para tomar decisões informadas. Elaboração de Relatórios: Preparar relatórios técnicos que descrevem os resultados de pesquisas ou análises, muitas vezes para compartilhar com colegas de equipe ou superiores. Consultoria: Fornecer consultoria técnica ou científica a colegas, gestores ou clientes, ajudando-os a entender e aplicar conhecimentos específicos. Desenvolvimento de Políticas: Contribuir para o desenvolvimento de políticas governamentais ou estratégias corporativas relacionadas à ciência e tecnologia. Gerenciamento de Projetos: Gerenciar projetos de pesquisa ou desenvolvimento, incluindo o planejamento, alocação de recursos e acompanhamento do progresso. Testes e Avaliações: Realizar testes e avaliações de produtos, sistemas ou tecnologias para garantir sua qualidade, eficácia ou conformidade com padrões. Colaboração Interdisciplinar: Trabalhar em equipes multidisciplinares para abordar problemas complexos que exigem conhecimento técnico especializado. Acompanhamento de Avanços Tecnológicos: Manter-se atualizado com os avanços científicos e tecnológicos em sua área de atuação, garantindo que a organização esteja sempre utilizando as melhores práticas e tecnologias disponíveis. Treinamento e Educação: Em algumas situações, os analistas em ciência e tecnologia podem estar envolvidos em atividades de treinamento e educação, como ministrar palestras, workshops ou cursos.