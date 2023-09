Com Lionel Messi descansando, Atlanta United marcou cinco gols na vitória em casa sobre o Inter Miami

Fe preenchido no Estádio Mercedes-Benz no sábado com uma sensação agridoce: eles poderiam assistir ao seu time favorito, mas não seriam brindados com um Lionel Messi mostrar.

Com o craque argentino fora de ação devido ao cansaço, Atlanta United aproveitou-se de um vulnerável Inter Miami equipe e venceu por 5-2.

Como isso se desenrolou

O Miami realmente assumiu a liderança aos 25 minutos, quando um Dixon Arroyo O golpe de longa distância bateu na trave. Leonardo Campana controlou o rebote, passou por cima do zagueiro e desferiu um chute imparável.

Leonardo Campana marca golaço contra o Atlanta UnitedMLS

Atlanta respondeu rapidamente através Tristan Muyumba, cujo chute acertou a trave e passou pela linha do gol. Foi um momento de tensão quando o VAR verificou se a bola havia realmente cruzado a linha, mas no final das contas, sem a tecnologia da linha do gol, a decisão foi mantida.

Atlanta continuou a atacar pouco depois, forçando uma Kamal Miller gol contra aos 41 minutos antes Brooks Lennon colocou o United vencendo por 3 a 1 aos 44 minutos com uma finalização elegante.

Brooks Lennon marca gol contra o Inter MiamiMLS

Miami reduziu aos oito minutos do segundo tempo, com Campana ganhando dois gols na cobrança de pênalti.

Mas o gol não foi suficiente para desacelerar o violento ataque de Atlanta, que encontrou dois gols adicionais com Giorgos Giakoumakis e Tyler Wolff na fase final da partida.

Tyler Wolff marca o quinto gol do Atlanta contra o Inter MiamiMLS

O que vem pela frente para Miami e Atlanta?

O Inter Miami rezará para que Messi esteja fresco para o próximo jogo. Eles voltam para casa para receber o Toronto, que está em último lugar na Conferência Leste.

Atlanta fortaleceu sua posição nos playoffs com a vitória, já que agora está em sexto lugar com uma vantagem de 13 pontos na vaga final dos playoffs. Eles enfrentarão o DC United na quarta-feira.