com Salário de até R$ 20 mil, provas mudam de data; saiba como se inscrever

O concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), um dos mais aguardados pelos concurseiros de todo o Brasil, passou por uma retificação importante. A principal mudança está na data da realização da prova para o cargo de Auditor de Controle Externo – TI, que agora será aplicada no dia 17 de dezembro.

Inscrições e taxas

As inscrições para o concurso TCDF podem ser feitas entre os dias 20 de setembro e 10 de outubro. Para confirmar a participação, é necessário pagar uma taxa, que varia de acordo com o cargo pretendido. Para o cargo de Analista Administrativo de Controle Externo, a taxa é de R$ 120,00. Já para o cargo de Auditor de Controle Externo, a taxa é de R$ 158,00.

Vagas e salários

O concurso TCDF está oferecendo 23 vagas imediatas, além de oportunidades para formação de cadastro de reserva. Os cargos disponíveis são:

10 vagas: Auditor de Controle Externo – Auditoria (R$ 20.174,76);

03 vagas: Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação – Orientação Sistemas de TI (R$ 20.174,76);

10 vagas: Analista Administrativo de Controle Externo (R$ 11.833,14).

Os salários iniciais variam entre R$ 11 mil e R$ 20 mil, dependendo do cargo.

Inscrições

As inscrições para o TCDF Concurso serão abertas às 10h do dia 20 de setembro de 2023 e se estenderão até as 18h do dia 10 de outubro de 2023. O valor da inscrição para o cargo de analista é de R$ 120. Para o cargo de auditor, é de R$ 158. As inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora, o Cebraspe, através deste link.



Provas

O concurso terá provas objetivas de múltipla escolha, seguidas por uma avaliação discursiva. As duas etapas serão de caráter eliminatório e classificatório. Ambas acontecerão em Brasília. As provas serão das 8h às 18h (horário de Brasília).

Prova objetiva

A prova objetiva será aplicada no turno da manhã e terá duração de 4 horas. Será composta por questões de CERTO ou ERRADO, divididas em conhecimentos básicos e específicos.

Prova discursiva

Já a prova discursiva será aplicada no turno da tarde e também terá duração de 4 horas. Consistirá em uma questão e uma redação de peça de natureza técnica, sobre temas relacionados aos conhecimentos específicos do cargo escolhido.

Carreira

Os aprovados no concurso TCDF ingressarão com salários que variam entre R$ 11 mil e R$ 20 mil, além do auxílio alimentação no valor de R$ 1.598,55 e Adicional de Qualificação (AQ) de até 15% do vencimento básico.

Validade do Concurso

Segundo o TCDF, o concurso terá validade de 24 meses, contados da data da publicação da homologação dos resultados finais no DODF. Poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Reserva de Vagas

Do total de vagas do concurso, 20% são reservadas a pessoas com deficiência, 20% aos que concorrerem a cotas para negros e 10% a hipossuficientes.

Edital

O edital do TCDF Concurso traz todas as informações necessárias para os candidatos, como o conteúdo programático, a descrição dos cargos e as regras para a reserva de vagas. É essencial que os candidatos leiam atentamente o edital e se preparem de acordo.

Preparação para o Concurso

A preparação para o TCDF Concurso deve ser intensa e focada. Estudar o conteúdo programático, fazer exercícios simulados e buscar materiais de apoio são algumas das estratégias que podem ajudar os candidatos a se saírem bem nas provas.

Dicas para o Dia da Prova

No dia da prova, é importante chegar com antecedência ao local, levar todos os documentos necessários e manter a calma durante a realização da prova.

Em resumo, o TCDF Concurso é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na carreira pública. Com a mudança de data, os candidatos terão mais tempo para se preparar e aumentar suas chances de aprovação. A inscrição, o estudo e a preparação para o dia da prova são etapas fundamentais para o sucesso neste concurso.