com tecnologia mais avançada, aparelho detecta até 8 infrações de trânsito. Confira

Os motoristas agora têm mais razões para ficar atentos ao se aproximar de um radar. Nas grandes cidades, já está em funcionamento tecnologia avançada capaz de identificar até oito infrações de trânsito.

Então, quando o aplicativo de trânsito alertar para um “radar relatado à frente”, é melhor reduzir a velocidade e seguir todas as regras de trânsito.

Infrações de trânsito não relacionadas à velocidade

Cinco das oito infrações de trânsito que o novo radar super moderno pode detectar não estão relacionadas à velocidade. Aqui estão elas:

Parar sobre a faixa de pedestres quando o sinal muda

Penalidade média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH. Circular em local e/ou horário não permitidos

Penalidade média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH. Realizar operação de conversão em local proibido pela sinalização

Penalidade grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. Avançar sinal vermelho do semáforo

Penalidade gravíssima, com sete pontos na CNH e multa de R$ 293,47. Há uma exceção, conforme indicado na Nova Lei de Trânsito. Não permanecer na faixa sinalizada para o veículo

Penalidade média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.

As multas são destinadas ao proprietário do veículo, não necessariamente ao condutor | Foto: Divulgação/UOL

Infrações de trânsito relacionadas à velocidade

O radar super moderno também pode detectar as seguintes infrações relacionadas à velocidade:

Dirigir com velocidade até 20% acima do limite permitido

Penalidade média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH. Dirigir com velocidade entre 20% e 50% acima do limite permitido

Penalidade grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. Dirigir com velocidade superior a 50% do limite permitido

Penalidade gravíssima, com suspensão do direito de dirigir, independentemente do número de pontos na CNH, além de multa que pode chegar a R$ 880,41.



Mudanças no CTB em 2023

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) passou por algumas mudanças em 2021. No entanto, algumas delas passarão a valer apenas em 2023. Devido a isso, os motoristas devem estar atento ao que será alterado.

Em suma, a partir do próximo ano, os condutores contarão com uma nova validade para o documento e um novo limite de pontos. Lembrando que quem adquiriu a nova Carteira Nacional da Habilitação (CNH) já conta com as novidades.

Novas regras no CTB

VALIDADE DA CNH

Confira os novos prazos de validade da Carteira Nacional de Habilitação:

Validade de 10 anos: para pessoas com até 49 anos;

Validade de 5 anos: para pessoas com idade entre 50 e 69 anos;

Validade de 3 anos: para pessoas com idade a partir de 70 anos.

LIMITE DE PONTOS

Com as mudanças realizadas em 2021, o motorista só perde o direito de dirigir ao perder 40 pontos na certeira de habilitação, até então o limite era de 20 pontos. No entanto, a regra só é válida em determinadas situações. Veja:

20 pontos, em 12 meses, caso tenha duas ou mais infrações gravíssimas;

30 pontos, em 12 meses, caso tenha uma infração gravíssima;

40 pontos, em 12 meses, caso não tenha nenhuma infração gravíssima.

Contudo, para os motoristas profissionais, como taxistas, caminhoneiros e motoristas de aplicativo, a regra acima não se aplica. Eles têm o limite de 40 pontos, independentemente do tipo de infração.