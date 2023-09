Comandante pastor alemão de Biden morde outro agente do serviço secreto

Presidente Biden tem um mordedor nas mãos… seu cachorro, Comandante, atacou mais uma vez… possivelmente a 11ª vítima.

O comandante teria mastigado outro agente do Serviço Secreto na segunda-feira… isso de acordo com um porta-voz da agência. Eles confirmaram que um de seus rapazes foi mordido por volta das 20h e foi tratado por equipe médica.

As circunstâncias exatas do que levou à mordida e a extensão dos ferimentos do agente SS não foram divulgadas – mas independentemente disso… provou ser uma tendência preocupante este ano.

Lembre-se, foi revelado em julho que o Comandante aparentemente entrou em uma Farra de mordidas de 4 meses … atacando vários agentes diferentes do Serviço Secreto com vários graus de ferimentos. O número que ouvimos na época era 7… mas alguns relatórios chegavam a 10.

O secretário de imprensa da Casa Branca disse que o cachorro estava estressado com toda a comoção e com as pessoas correndo de um lado para outro na área residencial da Casa Branca e também em outras áreas.

Quando isso veio à tona no verão, a Casa Branca disse que faria com que o Comandante passasse por mais treinamento/controle… e que também criariam áreas e horários designados no terreno para o Comandante vagar e esticar as pernas. .

Não havia indicação de que o Comandante pegue a bota como seu irmão mais velho, Major… outro pastor alemão de Biden que também teve problemas com mordidas.