COMBINAÇÃO entre signos pode REVELAR o amor da sua vida

O termo “signo lunar” se refere aos signos do zodíaco no qual a Lua estava posicionada no momento do seu nascimento. Isso está frequentemente relacionado com as emoções, comportamentos e respostas emocionais mais profundas de uma pessoa. Pode oferecer pistas sobre como você lida com suas emoções, expressa afeto, interage com a família e o lar, e reage instintivamente a diversas situações.

Para descobrir o seu signo lunar, é necessário conhecer a data, hora e local do seu nascimento. Em seguida, calcular a posição da Lua naquele momento específico.

A compatibilidade entre os signos lunares pode ser importante para determinar a harmonia emocional em um relacionamento. Algumas combinações conseguem ser naturalmente compatíveis, enquanto outras podem apresentar desafios emocionais.

Vamos explorar algumas combinações interessantes de signos lunares

Áries e Leão

Se você tem o signo lunar em Áries e seu parceiro em Leão, espere muita energia e paixão! Ambos são extrovertidos e adoram ser o centro das atenções. Essa combinação promete uma parceria dinâmica e divertida, cheia de criatividade e impulsividade.

Signos de Virgem e Capricórnio

Se você possui o signo lunar em Virgem e seu parceiro em Capricórnio, pode esperar eficiência e organização. Ambos são práticos e responsáveis, o que os torna uma equipe excelente para alcançar objetivos profissionais e realizar projetos importantes.

Libra e Aquário



Os signos lunares em Libra e Aquário se complementam bem. Ambos valorizam a justiça e a igualdade, criando uma parceria equilibrada e harmoniosa baseada na comunicação e no diálogo.

Escorpião e Peixes: A combinação de signos lunares em Escorpião e Peixes é intensa e profunda. Ambos são sensíveis e intuitivos, o que possibilita uma conexão emocional profunda e uma relação cheia de compreensão e empatia.

Sagitário e Gêmeos

Para aqueles com signo lunar em Sagitário e parceiro com signo lunar em Gêmeos, a diversão e a aventura são garantidas. Ambos são aventureiros e curiosos, buscando explorar o mundo juntos.

Lembre-se de que, embora a compatibilidade dos signos lunares seja interessante, ela não é o único fator que determina o sucesso de um relacionamento. A comunicação, valores, interesses comuns e respeito mútuo desempenham papéis igualmente importantes.

Signos mais “pé no chão” com relação ao amor

No que diz respeito ao amor, determinados signos do zodíaco podem demonstrar uma capacidade mais lenta de progredir nas suas relações românticas. Eles fazem isso apenas quando se percebem prontos e confiantes nas suas escolhas.

Touro

Aqueles que têm o signo de Touro têm uma inclinação para compromissos profundos em suas relações amorosas, portanto, necessitam de absoluta certeza de que esse avanço terá relevância e singularidade em suas vidas. Quando se trata de construir algo mais duradouro, raramente investirão recursos e tempo em algo que não inspire a determinação necessária para dar passos concretos.

Leão

Apesar do seu profundo apaixonamento, o indivíduo com o signo de Leão não se lançará em um relacionamento sem exigir garantias do parceiro ou sem sentir que deve vivenciar essa paixão de forma plena. Sua aspiração é criar narrativas que se sobressaiam em sua jornada pessoal, o que requer um compromisso sólido, deixando pouco espaço para incertezas.

Capricórnio

O sentimento amoroso entra na vida do indivíduo com o signo de Capricórnio com a finalidade de se tornar mais um plano significativo, que esteja alinhado com seu futuro. Consequentemente, ele busca estabelecer certezas sólidas em seus passos e adquirir confiança quanto aos sentimentos alheios. Para o capricorniano, investir esforço em algo que pareça instável e arriscado nem sempre é considerado justificável.

Aquário

O indivíduo com o signo de Aquário geralmente opta por avançar em sua jornada amorosa somente quando está seguro, pois não está disposto a entrar no domínio dos sentimentos sem um propósito claro. Sua preferência é tomar decisões de forma ponderada, prestando atenção meticulosa a todos os aspectos de uma conexão. Portanto, não se entregará a um relacionamento mais sério apenas por diversão ou promessas vazias.