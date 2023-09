COMENTÁRIOS LIBERADOS! Youtube Music melhora design no app

O Youtube Music melhora design no app e agora tem uma seção de comentários no aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. Portanto, entenda neste artigo quais foram as mudanças e como isso impacta os usuários.

A página de “Reproduzindo Agora” terá o design atualizado tanto no Android quanto no iOS. Assim, a intenção da ferramenta é facilitar o acesso dos usuários às funções do aplicativo. Além disso, a adição dos comentários já começou a ser liberada para alguns usuários desde o dia 30 de agosto.

Conheça o Youtube Music

Antes de entender as mudanças e novidades é importante conhecer o Youtube Music. Ou seja, o serviço de streaming de música do Google, que foi criado para substituir o até então Google Play Music.

O aplicativo absorve todo o acervo do Youtube, dessa forma, conta com uma grande gama de músicas e destaca-se por versões diferentes. Afinal, tem remixes, clipes, apresentações ao vivo, versões alternativas, covers e muito mais.

Há o plano gratuito e também o de assinatura disponível para os clientes. Além disso, também é possível fazer uso pelo navegador web. Assim, seu uso é muito parecido com a versão oficial, o Youtube, mas destinado apenas para a parte musical.

Youtube Music melhora design no app e terá comentários

Com a melhoria no design, um dos grandes diferenciais notados pelos clientes é o botão de comentário que aparece entre as opções de curtir, não curtir e salvar. Dessa forma, ao clicar nela é possível ver todos os comentários feitos por outros usuários e também deixar seu feedback.

Por mais simples que pareça, essa função não estava disponível na plataforma até então. O Youtube Music melhora design no app e traz a funcionalidade idêntica ao app principal, o Youtube. Inclusive, permite mais interação na plataforma.



O recurso estava sendo testado desde junho deste ano e alguns usuários beta fizeram testes para verificar se estava de acordo com as expectativas. Então, pelo bom feedback a funcionalidade foi implementada de forma definitiva.

Mudança no design do Youtube Music

Outra mudança no design da plataforma é o carrossel com botões em forma de pílula, que torna todas as funções visíveis, ou seja, o compartilhar, baixar, rádio, curtir, não curtir, comentários e salvar.

Antes da atualização, algumas dessas opções ficavam ocultas aos usuários. Portanto, apareciam apenas se o internauta tocasse na capa do álbum. Logo, a intenção é facilitar a experiência das pessoas com a plataforma.

O Youtube Music melhora design no app e são pequenas alterações na interface que estão mudando a visão no streaming de áudio. Por exemplo, a arte de capa do álbum ficou maior e ganhou cantos arredondados, ficando mais harmônica. Além disso, aparece em uma área mais alta na página.

Também é visível uma mudança nas informações sobre as músicas. Assim, o nome das canções e do artista agora estão alinhados à esquerda, deixando o centro, como estava na versão anterior.

O botão de reproduzir e pausar também foi atualizado. Aliás, o botão alternador entre músicas e vídeo, que estava na aba superior, deixaram de usar o tema dinâmico do Material You e começaram a apresentar fundo branco.

O Youtube Music melhora design no app e atualização é gradual

Todas as atualizações vão ser disponibilizadas de forma gradual, tanto no aplicativo para Android quanto para o iOS. Portanto, mesmo que ainda não tenha atualizado sua versão, basta esperar.

É essencial ficar atento para manter seu aplicativo atualizado e garantir que tenha o design renovado. Então, abra a loja de aplicativos de seu aparelho e veja se há alguma atualização disponível.

Vale a pena usar o Youtube Music?

Após a notícia de que o Youtube Music melhora design no app, alguns usuários tiveram dúvida se vale mais a pena o uso desse aplicativo ou de outros streamings. Dessa forma, vale destacar os diferenciais da plataforma.

O grande diferencial do Music é a integração com o Youtube, afinal, isso faz com que todo o acervo da plataforma seja incorporado. Então, a variedade no catálogo é muito maior do que qualquer outra concorrente.

Há um ponto de atenção que os usuários devem considerar, que é a oferta de aplicativos para sistemas como Windows, macOS e Linux. Isso porque, concorrentes como Spotify, além do app tem uma versão para computadores, o que não é o caso do Youtube Music.

Uma dica ao usuário é testar o aplicativo na versão gratuita e, caso adapte-se, vale a pena fazer o download e ter acesso a todos os recursos.