Comgás OFERECE EMPREGOS para Analista, Engenheiro e mais!

A Comgás, empresa que é a maior distribuidora de gás natural encanado da América Latina, está com algumas vagas de emprego disponíveis no estado de São Paulo. Isto é, antes mesmo de falar mais detalhes sobre a companhia, confira quais são os cargos e suas respectivas localidades:

Analista de Cadastros SR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Jovem Aprendiz – São Paulo – SP – Aprendiz;

Pessoa Engenheira JR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Engenheira Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Operadora Técnica de Sala Controle Rede III – Campinas – SP – Efetivo;

Banco de talentos – LGBTQIAPN+, PCD e Pessoas Pretas e Pardas – São Paulo – SP – Banco.

Mais sobre a Comgás

Sobre a Comgás, é interessante frisar que a empresa trabalha para fornecer gás natural encanado para os clientes. É unir forças para impulsionar pessoas, empresas, um país inteiro em direção a um futuro melhor.

Está sempre em busca do melhor, da próxima descoberta, de uma nova fronteira. Antecipa o que importa para os clientes, para o negócio. Executa sem falhas para subir o padrão de segurança e tecnologia de todo o setor. E a força do seu time nos traz um dia a dia repleto de oportunidades, esperança e inovação.

É assim que atende aos mais de 2 milhões de clientes. Com a sua energia, transforma vidas levando mais conforto para as pessoas, mais eficiência para os negócios e desenvolvimento para as cidades dentro da sua área de concessão.

Como se candidatar em um dos cargos?

Como você já pôde conferir a lista de vagas, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



