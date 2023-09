Na quarta-feira, dia 30, a Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados reuniu-se para discutir um tema de grande relevância para o turismo brasileiro: a implementação do sistema Tax Free.

Comissão de Turismo debate a implementação do sistema Tax Free no Brasil

Esse sistema, já adotado em vários países ao redor do mundo, oferece aos turistas estrangeiros a oportunidade de receber o reembolso de parte dos impostos pagos em suas compras. Desse modo, a audiência pública foi liderada pelo deputado licenciado Ricardo Abrão, representante do Rio de Janeiro, que destacou a importância dessa iniciativa para a economia do país.

Benefícios do sistema Tax Free

O sistema Tax Free tem sido uma prática comum em destinos turísticos populares, como os Estados Unidos, Europa e Emirados Árabes, onde os turistas estrangeiros podem recuperar uma parcela dos impostos pagos em produtos adquiridos durante a sua estadia. Dessa forma, essa medida visa não apenas atrair turistas, mas também estimular o consumo e, consequentemente, impulsionar a economia local.

Potencial impactante para a economia do Brasil

De acordo com o deputado Ricardo Abrão, a adoção do sistema Tax Free no Brasil tem o potencial de gerar impactos significativos na economia. Em suma, ele ressaltou que muitos turistas brasileiros que viajam para o exterior já aproveitam esse benefício em outros países, recuperando parte dos impostos pagos em suas compras.

Ao implementar esse sistema, o Brasil pode atrair mais turistas estrangeiros e incentivar o consumo interno. Segundo Abrão, é crucial que o Brasil implemente esse programa de incentivo ao consumo, uma medida que promete gerar empregos e elevar a renda da população. Essa perspectiva ganha ainda mais importância em um cenário em que a recuperação econômica se torna essencial.

Potencial de aumento nos gastos dos turistas estrangeiros



Uma pesquisa recente realizada pela Fecomércio-RJ neste ano revelou dados animadores sobre o potencial impacto da implementação do sistema Tax Free no Brasil. Atualmente, os visitantes internacionais gastam cerca de US$ 212,6 milhões em compras no país, com uma média de gastos de US$ 542,9 por visitante.

No entanto, se o programa de reembolso de impostos fosse adotado, esse gasto médio poderia aumentar para US$ 665, elevando a média de compras no Brasil para mais de US$ 1,2 mil por visitante.

Desse modo, isso representaria um aumento significativo nas receitas geradas pelo turismo estrangeiro, beneficiando não apenas o setor de comércio, mas também a hotelaria, restaurantes e diversos outros segmentos da economia.

A opinião dos turistas estrangeiros

Uma pesquisa realizada entre os dias 7 e 14 de março ouviu 866 turistas estrangeiros que visitaram o Brasil. Surpreendentemente, 73% deles acreditam que o Brasil deveria adotar o sistema Tax Free, indicando um forte apoio a essa medida.

Além disso, 46,2% dos entrevistados afirmaram que gastariam mais ou comprariam mais produtos com a implementação desse benefício. Esses números refletem o interesse dos turistas estrangeiros em aproveitar vantagens como o Tax Free, o que poderia se traduzir em um aumento significativo no fluxo de turistas e nos gastos dentro do país.

Uma importante discussão para o turismo e a economia

Certamente, a discussão sobre a implementação do sistema Tax Free no Brasil é uma oportunidade imperdível para impulsionar o turismo e a economia do país. Com um forte apoio por parte dos turistas estrangeiros e a perspectiva de aumento nos gastos, essa medida pode ser um catalisador para a recuperação econômica pós-pandemia.

O deputado Ricardo Abrão e a Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados estão empenhados em tornar essa proposta uma realidade, e agora cabe aos legisladores e ao governo avaliar as implicações e os benefícios dessa implementação.

Já que com o sistema Tax Free, o Brasil tem a oportunidade de se destacar como um destino ainda mais atraente para os turistas estrangeiros, promovendo o crescimento do setor e o desenvolvimento econômico como um todo.