comissão organizadora é formada para 50 vagas de especialista

A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) anunciou a abertura de um novo concurso público para o cargo de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicação. Com autorização oficializada em julho de 2023, o concurso já conta com uma comissão organizadora formada, conforme publicação no Diário Oficial da União em setembro. Neste artigo, vamos fornecer informações importantes sobre o concurso ANATEL 2023/2024, incluindo detalhes sobre as vagas, requisitos, remuneração e etapas do processo seletivo.

O concurso ANATEL 2023/2024 tem como objetivo preencher 50 vagas para o cargo de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicação. Essas vagas exigem nível superior de formação e oferecem uma remuneração inicial de R$ 16.413,35. Além disso, os servidores também recebem um auxílio-alimentação de R$ 658.

De acordo com a autorização, o edital do concurso deve ser publicado em um prazo máximo de seis meses, ou seja, até o final de janeiro. Após a publicação do edital, as provas devem ocorrer aproximadamente dois meses depois.

Comissão Organizadora

A comissão organizadora do concurso ANATEL 2023/2024 já foi formada e é responsável por coordenar, estudar, planejar, acompanhar e elaborar os documentos necessários para a realização do concurso. Os membros da comissão foram designados pelo presidente substituto da ANATEL, conforme Portaria de Pessoal nº 1.014, de 30 de agosto de 2023. A coordenação da comissão cabe ao titular da Gerência de Administração e Desenvolvimento de Pessoas (AFPE) e ao seu substituto legal, em casos de afastamento.

Os servidores listados como membros da comissão são:

Paula Martins Macedo (AFPE)

Rejane de França da Silva (AFPE)

Vanessa Neris Abade (AFPE)

Viviane Soares Piccinin (AFPE)

Rodolfo Guimarães Neumann (SAF)

Tais Rosandra Bezerra Zannon (GPR)

É importante ressaltar que, em caso de mudança de lotação, os servidores serão excluídos do encargo atribuído e uma nova designação será feita. Além disso, os membros da comissão estão vedados de participar do certame e realizar atividades de preparação de candidatos.



O Último Concurso ANATEL

O último concurso ANATEL ocorreu em 2014 e ofereceu um total de 100 vagas, distribuídas entre os cargos de técnico administrativo, técnico em regulação, analista administrativo e especialistas. A banca organizadora responsável foi o Cespe/UnB, atualmente conhecido como Cebraspe.

As oportunidades para técnico administrativo foram nas áreas de administração e comunicação. Já para analista administrativo, as opções foram em arquitetura, direito, tecnologia da informação e engenharia civil. Para o cargo de especialista, diversas áreas foram contempladas, incluindo mídia digital, economia, contabilidade, engenharia, direito e métodos quantitativos.

Dicas para se Preparar para o Concurso ANATEL 2023/2024

Para se preparar adequadamente para o concurso ANATEL 2023/2024, é importante seguir algumas dicas valiosas. Confira:

Conheça o edital: Assim que o edital for publicado, leia-o com atenção e destaque os pontos mais relevantes, como conteúdo programático, critérios de avaliação e datas importantes. Estude as disciplinas específicas: Para o cargo de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicação, é essencial dominar os conhecimentos relacionados à área. Dedique um tempo para estudar as disciplinas específicas exigidas no edital. Faça simulados e provas anteriores: Resolver simulados e provas anteriores é uma ótima maneira de se familiarizar com o estilo das questões e treinar o tempo de resposta. Procure por materiais específicos para o concurso ANATEL ou utilize provas de concursos semelhantes. Mantenha-se atualizado: A área de telecomunicações está em constante evolução. Busque informações atualizadas sobre as regulamentações e novidades do setor, pois esses conhecimentos podem ser cobrados nas provas. Estabeleça uma rotina de estudos: Organize seu tempo de forma eficiente, estabelecendo uma rotina de estudos com horários fixos e períodos de descanso. Evite deixar tudo para a última hora e distribua o conteúdo de maneira equilibrada ao longo dos dias.

Lembre-se de que a preparação para um concurso público exige dedicação, disciplina e foco. Com uma boa estratégia de estudos e um planejamento adequado, você estará mais preparado para enfrentar o concurso ANATEL 2023/2024 e conquistar a tão desejada vaga de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicação.

O concurso ANATEL 2023/2024 oferece uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar na área de regulação de serviços públicos de telecomunicação. Com uma remuneração atrativa e a possibilidade de atuar em uma agência reguladora de renome, a concorrência certamente será acirrada. Portanto, é fundamental se preparar de forma adequada, estudando as disciplinas específicas e buscando atualizações sobre o setor. Mantenha-se focado e persistente em seus estudos, pois a dedicação é um dos principais caminhos para alcançar o sucesso nesse concurso. Boa sorte!