Como abrir fotos do Yahoo Mail 2023: guia completo

Yahoo Mail é um serviço de e-mail da empresa Yahoo. O serviço é gratuito e qualquer pessoa pode registrar sua conta no Yahoo gratuitamente. Você pode usar o Yahoo Mail para enviar ou receber mensagens. Você também pode anexar os arquivos aos seus e-mails ou abrir os anexos do seu e-mail.

Se você estiver enfrentando problemas para abrir fotos do Yahoo Mail ou simplesmente deseja saber como abrir fotos do Yahoo Mail e como enviar fotos no Yahoo Mail, este artigo certamente irá ajudá-lo. Este artigo irá guiá-lo sobre como abrir fotos do Yahoo Mail e baixá-las.

Como abrir fotos do Yahoo Mail?

O Yahoo Mail permite armazenar e visualizar fotos em sua caixa de entrada. As etapas para acessar fotos no Yahoo Mail são fornecidas abaixo-

1. Abra fotos do Yahoo Mail em uma mensagem de e-mail

Para abrir as fotos do Yahoo Mail em uma mensagem de e-mail, siga as etapas fornecidas a seguir:

Navegue até o E-mail do Yahoo Página de login no seu navegador.

Clique no e-mail com o anexo da foto que deseja visualizar no Caixa de entrada aba.

Clique na foto e depois clique em Visualização para abri-lo no Yahoo.

2. Abra o Yahoo Mail Photos na guia Fotos

Abaixo estão as etapas para abrir o Yahoo Mail Photos na guia Fotos-

Vou ao E-mail do Yahoo e faça login em sua conta.

Clique no Fotos guia na barra lateral esquerda.

Clique no foto que você deseja abrir.

A foto será aberta em uma nova janela.

Como salvar fotos do Yahoo Mail em seu dispositivo

É fácil salvar fotos do Yahoo Mail no dispositivo de sua escolha. Você pode salvar fotos do Yahoo Mail em seu dispositivo de algumas maneiras diferentes, discutidas mais adiante:

Em um computador:

Faça login em seu E-mail do Yahoo conta.

Clique no Fotos aba.

Clique com o botão direito na foto que deseja salvar e selecione Salvar imagem como .

Escolha o local onde deseja salvar a foto e clique em Salvar .

Em um dispositivo móvel:

Abra o E-mail do Yahoo aplicativo. Faça login em sua conta se ainda não tiver feito isso

Toque em Guia Fotos .

Toque na foto você deseja salvar.

Toque em ícone de três pontos no canto superior direito da tela.

Toque no Salvar opção para prosseguir.

Escolha o local onde você deseja salvar a foto e toque em Salvar .

Como baixar todos os anexos no Yahoo Mail?

Se desejar baixar anexos no Yahoo Mail em massa, você pode fazer isso usando o próprio e-mail. Siga as etapas fornecidas a seguir para baixar todos os anexos com sucesso:

Abra seu navegador e acesse o Yahoo Mail clicando aqui link .

Faça login em sua conta inserindo as credenciais da sua conta.

Abra o e-mail com o anexo que deseja baixar.

A seguir, clique no Baixe todos os anexos como um arquivo zip opção.

Selecione o endereço onde deseja que os anexos sejam salvos e clique em Salvar .

Como enviar fotos no Yahoo Mail?

Se quiser enviar fotos para alguém no Yahoo Mail, você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, dirija-se ao E-mail do Yahoo página em seu navegador e faça login em sua conta.

A seguir, clique em Compor .

Digite o endereço de e-mail do destinatário no campo Para campo e o relevante Assunto no respectivo campo.

Clique no Anexar arquivos ícone na parte inferior e selecione as fotos ou arquivos que deseja anexar ao e-mail.

Feito isso, clique no Enviar botão para enviar o e-mail.

Conclusão

Este artigo fornece informações para abrir, baixar e enviar fotos facilmente no Yahoo Mail. Você pode seguir as etapas acima para abrir as fotos do Yahoo Mail e baixá-las em seu dispositivo.

Perguntas frequentes

1. Posso abrir fotos do Yahoo Mail no meu telefone?

Você pode abrir fotos do Yahoo Mail em seu telefone usando o aplicativo Yahoo Mail. Abra o aplicativo Yahoo, faça login em sua conta e toque no Fotos aba. A seguir, clique na foto que deseja abrir, que abrirá em uma nova janela.

2. Como faço para salvar uma foto do Yahoo Mail no meu computador?

Para salvar uma foto do Yahoo Mail em seu computador, clique com o botão direito na foto e selecione “Salvar imagem como.” Uma caixa de diálogo aparecerá onde você poderá escolher o local onde deseja salvar a foto.

3. Como excluo uma foto do Yahoo Mail?

Para excluir uma foto do Yahoo Mail, clique com o botão direito na foto e selecione Excluir. Uma caixa de diálogo de confirmação aparecerá, onde você pode clicar Sim para excluir a foto.

4. Por que não consigo ver fotos no e-mail do Yahoo?

Se você não conseguir ver as imagens no e-mail do Yahoo, pode ser porque o arquivo não está mais hospedado no servidor ou o formato do arquivo não é compatível com o Yahoo Mail.

