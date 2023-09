Como administrar o tempo de prova

As datas de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 estão se aproximando. Com isso, a menos de dois meses para o exame, os milhões de estudantes inscritos intensificam os estudos e as revisões para mandar bem no exame.

O Enem é a principal porta de entrada no ensino superior do Brasil, promovendo o ingresso em cursos de graduação através de programas como o SiSU, o Prouni e o Fies. Portanto, trata-se de um grande desafio tanto para os estudantes que irão fazer o exame pela primeira vez, quanto para os que já participaram de outras edições.

Há uma grande expectativa para os dias de prova que, neste ano, estão marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. Nesse sentido, o nervosismo pode acabar falando mais alto nos dias de aplicação das provas, conhecidas e temidas por serem longas e cheias de texto!

Uma forma de manter o controle da situação é administrar bem o tempo de prova. Confira a seguir algumas dicas para organizar o seu tempo de prova e conseguir responder a todas as questões!

Dicas para administrar bem o tempo de prova

Em primeiro lugar, é fundamental conhecer a estrutura da prova e o tempo disponibilizado pelo Inep nos dois dias de aplicação. Tradicionalmente, o Enem conta com quatro provas objetivas e com uma prova de redação.

No 1° dia de prova, os estudantes têm 5 horas e 30 minutos para elaborar a redação e ainda resolver 90 questões de Ciências Humanas e Linguagens e Códigos. Já no 2° dia de prova, o Inep aplica mais 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática, com uma duração total de 5 horas.

Desse modo, o ideal é responder cerca de 25 questões por hora no 1° dia e pelo menos 20 questões por hora no 2° dia. A resolução das questões objetivas deve ser mais rápida no 1° dia de aplicação porque é necessário reservar pelo menos 1 hora de prova para escrever a redação.

Portanto, o ideal é treinar nessa reta final respondendo provas de edições anteriores do Enem. Participar de simulados com o controle de tempo também ajudará você a ter uma noção de quanto tempo gasta para responder cada questão.



Priorize a sua área de afinidade

Outra dica preciosa é priorizar na ordem de resposta da prova as questões da área com a qual você tem maior afinidade pois poderá aproveitar ao máximo o seu conhecimento. No início do tempo, você estará mais disposto e isso garantirá que você acerte o maior número de questões sobre os assuntos que mais conhece.

A mesma ideia deve ser aplicada no 1° dia de prova para responder a redação! A redação, por si só, corresponde a 1.000 pontos e requer bastante atenção, pois exige que o estudante mobilize diversos conhecimentos. Por isso, deve-se iniciar a prova por ela.

Pule questões difíceis

Ao encontrar dificuldade para responder uma questão, siga em frente. Evite perder tempo com questões sobre assuntos que você não domina ou não lembra.

Deixe para o final da prova as questões mais complicas de responder porque eles costumam tomar muito tempo e nem sempre o estudante consegue acertar a alternativa correta. Então priorize as questões mais simples, que você consegue responder com rapidez, garantindo um maior número de acertos.

Reserve tempo para o gabarito

Por fim, reserve pelo menos 30 minutos do seu tempo de prova para marcar o seu gabarito. O gabarito será a única parte das respostas avaliada pelo Inep para estabelecer a sua média final. Então, não esqueça dessa etapa que exige calma para não marcar a alternativa errada ou rasurar o seu gabarito.

Seguindo essas dicas você conseguirá gerenciar as preciosas horas de duração do exame, controlando a situação e aumentando as chances de obter um ótimo desempenho.