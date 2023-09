O servidor entende apenas o endereço IP e não o nome de domínio. Sempre que você digita um nome de domínio no campo de endereço do navegador, você solicita através do DNS saber o endereço IP do site/domínio que está solicitando. Resumindo, o servidor DNS altera o nome de domínio para o IP associado e fornece o resultado.

Por padrão, você usa o servidor DNS fornecido pelo seu ISP. Esses servidores geralmente não são bons e podem até bloquear alguns sites/conteúdos ou diminuir a velocidade de navegação. As pessoas preferem alterar o servidor DNS em seus dispositivos para superar esses problemas. Neste artigo, iremos orientá-lo sobre como alterar o servidor DNS no Windows 10/11, macOS, Android e outros sistemas operacionais.

Como alterar o servidor DNS no meu dispositivo?

Alterar o servidor DNS de um dispositivo específico afetará apenas esse dispositivo específico e não a sua conexão com a Internet. Por exemplo, se você tiver um PC e um telefone conectados à mesma rede e decidir alterar o servidor DNS do PC para uma navegação mais rápida. Apenas o servidor DNS do PC será impactado, enquanto você terá a mesma experiência de navegação no seu telefone.

As etapas para alterar o servidor DNS podem variar de acordo com o sistema operacional. Vejamos como você pode alterar o servidor DNS no Windows 10, Windows 11, macOS, Android e outros dispositivos. Antes de continuar as etapas mencionadas abaixo, certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado à rede cujo DNS você deseja alterar.

Alterar servidor DNS no macOS

Se você possui um Mac, pode seguir as etapas abaixo para alterar o servidor DNS nele. Observe que as etapas listadas são para o macOS Ventura e podem ser diferentes para outras versões.

Clique no Maçã ícone no canto superior esquerdo e, no menu, clique em Configurações de sistema .

No painel esquerdo, clique no Rede opção.

No lado direito, clique no seu serviço de rede, ou seja, Wi-fi ou Ethernet (se aplicável).

Clique no Detalhes botão.

A seguir, clique no DNS opção.

Você terá que fazer alterações sob o Servidores DNS seção do lado direito.

Clique no + ícone para adicionar um servidor DNS. Agora você poderá adicionar IPv4 e IPv6 endereços.

Para remover o servidor DNS, selecione o servidor e clique em – ícone. Isso removerá o servidor DNS.

Feito isso, clique no OK botão.

Alterar servidor DNS no Windows 11

Para usuários do Windows 11, eles podem seguir as etapas abaixo para alterar o servidor DNS em seus dispositivos-

aperte o Windows + eu combinação de teclas para abrir o Configurações .

Clique no Rede e Internet guia na guia esquerda.

Agora, clique no WiFi/Ethernet dependendo do tipo de rede que você está usando.

Clique no Propriedades de Hardware opção.

Clique no Editar botão ao lado do Atribuição de servidor DNS .

Em seguida, clique no menu suspenso na parte superior e selecione Manual .

Ligar IPv4 e adicione o DNS preferencial e o DNS alternativo. Isso adicionará o endereço IPv4.

Para adicionar um IPv6 endereço, ative o botão de alternância em IPv6 e adicione DNS preferencial e DNS alternativo.

Feito isso, clique no Salvar botão para salvar o servidor.

Alterar servidor DNS no Windows 10

Se você tiver um PC com Windows 10 instalado, poderá seguir as etapas abaixo para alterar os servidores DNS nele-

Abra o Menu Iniciar pressionando o janelas chave. No Menu Iniciar tipo Painel de controle e abra-o.

Clique no Rede e Internet opção.

A seguir, clique em Centro de Rede e Compartilhamento .

Na barra lateral esquerda, clique no Alterar configurações do adaptador opção.

Você verá todas as conexões de rede na próxima tela. Clique com o botão direito na rede à qual você está conectado e clique no botão Propriedades opção.

A seguir, selecione Protocolo de Internet versão 4 (TCP/IPv4) e depois clique em Propriedades para definir o endereço IPv4. Para definir um endereço IPv6, selecione Protocolo de Internet Versão 6 (TCP/IPv6) e clique em Propriedades .

Selecione a opção dizendo Use os seguintes endereços de servidor DNS .

Adicione o Servidor DNS preferido e a Servidor DNS alternativo .

Uma vez feito isso, clique Aplicar e OK para salvar as alterações.

Alterar servidor DNS no Android

Se você tiver um telefone ou tablet Android, poderá alterar o servidor DNS nele seguindo as etapas abaixo-

Para dados móveis

Abra o Configurações do seu telefone/tablet Android.

Agora, toque no Conexões opção.

Aqui, toque em Mais configurações de conexão .

Em seguida, toque no DNS privado opção.

Nas opções, selecione Nome de host do provedor DNS privado .

Digite o nome do host do provedor DNS e toque em Salvar .

Para Wi-Fi

Vá para o Configurações>Conexões .

Toque no Wi-fi opção.

Em seguida, toque no Engrenagem ícone ao lado da rede Wi-Fi.

Toque em Veja mais na parte inferior da tela.

Toque no Configurações de IP opção.

Entre as opções disponíveis, selecione Estático .

Agora, digite DNS1 (que será o DNS preferido) e DNS2 (que será o DNS alternativo).

Toque no Salvar botão para salvar as alterações.

Observação- As etapas mencionadas acima são para tablets e telefones Samsung e podem variar para outros fabricantes de dispositivos Android.

Alterar servidor DNS no iOS/iPadOS

Se você possui um iPhone ou iPad e deseja alterar o servidor DNS nele, siga as etapas abaixo:

Vá para o Configurações cardápio.

Aqui, toque no Wi-fi .

Em seguida, toque no eu botão ao lado da rede Wi-Fi cujo DNS você deseja alterar.

Toque no Configurar DNS opção e depois toque em Adicionar servidor.

No espaço fornecido, digite o endereço do servidor DNS e toque em Salvar .

Alterar servidor DNS no Ubuntu

Os usuários do Ubuntu podem seguir as etapas mencionadas abaixo para alterar o servidor DNS de uma rede específica-

Abra o Configurações aplicativo no Ubuntu.

Agora, clique no Rede opção na barra lateral esquerda.

Clique no Engrenagem ícone próximo à rede cujo servidor DNS você deseja alterar.

Agora, clique no IPv4 guia para alterar o endereço IPv4 ou clique em IPv6 para alterar o endereço IPv6.

Selecione Manual e desligue o Automático alternar ao lado de DNS .

Digite o endereço IP do servidor DNS no campo fornecido e clique em Aplicar para salvar as alterações.

Conclusão

O artigo acima discute como alterar o servidor DNS no Windows 10/11, macOS, Android e outros sistemas operacionais. Com as etapas acima, você pode alterar o servidor DNS da rede específica. Se você se conectar a outra rede, as configurações do servidor DNS não serão implementadas para essa rede; você terá que alterar manualmente o servidor DNS para outras redes seguindo as etapas fornecidas acima. Se quiser reverter as alterações do servidor DNS, você pode definir todos os valores como Automático em vez de Manual, e isso será feito.

