Como APAGAR contatos do WHATSAPP?

O WhatsApp é uma das principais ferramentas de comunicação atualmente, mas nem sempre é fácil saber como apagar um contato do aplicativo. As opções padrão disponíveis são denunciar ou bloquear a pessoa, mas e se você simplesmente quiser excluir o contato? Neste guia completo, vamos ensinar passo a passo como excluir contatos do WhatsApp em dispositivos Android, iPhone e até mesmo no WhatsApp Web. Além disso, vamos abordar outros tópicos relacionados, como como esconder um contato no app e como recuperar um contato apagado. Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber!

Como Excluir Contato do WhatsApp no Android

Se você está usando um dispositivo Android, o processo para excluir um contato do WhatsApp é bastante simples. Siga estes passos:

Abra o aplicativo de Contatos do seu aparelho e encontre o contato que deseja apagar. Toque no contato para abri-lo e, em seguida, toque nos três pontos verticais no canto superior direito da tela. No menu que aparece, selecione a opção “Excluir” e confirme a exclusão na janela pop-up.

O contato será movido para a lixeira do WhatsApp e permanecerá lá por 30 dias antes de ser excluído permanentemente. Durante esse período, você pode recuperar o contato se mudar de ideia.

Como Apagar Contato do WhatsApp no iPhone

Se você estiver usando um iPhone, o processo para excluir um contato do WhatsApp é um pouco diferente, mas igualmente simples. Siga estes passos:

Abra o aplicativo “Contatos” no seu iPhone e encontre o contato que deseja excluir. Toque no contato para abri-lo e, em seguida, toque no botão “Editar” no canto superior direito da tela. Role a página até o fim e toque no botão “Apagar Contato”. Para confirmar a exclusão, toque novamente em “Apagar Contato”.

Assim como no Android, o contato será movido para a lixeira do WhatsApp e permanecerá lá por 30 dias antes de ser excluído permanentemente.



Como Excluir Contato no WhatsApp Web

Se você usa o WhatsApp Web no seu computador, infelizmente não é possível excluir um contato diretamente pela plataforma. No entanto, você pode denunciar ou bloquear um contato indesejado seguindo estes passos:

Abra a conversa com o contato indesejado no WhatsApp Web. Clique nos três pontos verticais no canto superior direito da tela. No menu que aparece, selecione a opção “Denunciar” ou “Bloquear”. Em alguns casos, você precisará acessar “Dados do Contato” para encontrar essas opções.

Lembrando que a exclusão de contatos no WhatsApp Web não é possível devido à sincronização com a agenda do seu dispositivo.

Como Funciona a Agenda de Contatos do WhatsApp

A agenda de contatos do WhatsApp é uma representação espelhada da lista de contatos salva no seu celular. Isso significa que qualquer alteração feita na sua agenda de contatos será refletida no WhatsApp e vice-versa. Quando um contato não está registrado na sua agenda, ele aparece apenas como um número de telefone para o destinatário. Da mesma forma, um contato é mostrado exatamente como está salvo na agenda.

No caso de receber uma mensagem de alguém que não está na sua agenda, o WhatsApp exibirá a mensagem “O remetente não está na sua lista de contatos” e oferecerá a opção de adicionar aos contatos ou bloquear o número. Você pode escolher criar um novo contato na agenda ou adicionar ao contato existente.

Como Excluir Contato do WhatsApp que Não Está Mais na Agenda

Apagar um contato da agenda pode não ser suficiente para excluí-lo completamente do WhatsApp. Em alguns casos, é necessário tomar outras medidas, como excluir o backup do contato salvo na nuvem. Ferramentas como o Google Contatos são úteis para garantir que nenhum número seja perdido ao trocar de aparelho, facilitando a transferência da agenda. No entanto, essas ferramentas também podem dificultar a exclusão de um número indesejado, fazendo com que o contato volte a aparecer na agenda do aparelho mesmo depois de excluído.

Como Esconder/Ocultar um Contato no WhatsApp

O WhatsApp oferece um recurso que permite ocultar conversas de forma nativa, protegendo-as com senha ou biometria e transferindo-as para uma aba separada. Para ocultar conversas, siga estes passos:

Acesse as configurações do chat no WhatsApp. Ative o modo oculto e configure a senha ou a autenticação biométrica. As conversas serão movidas para a aba oculta e só poderão ser acessadas com a senha ou a autenticação biométrica configurada.

Além disso, você também pode usar um truque simples para ocultar um contato no aplicativo de mensagens. Basta adicionar um caractere especial antes do nome do contato na agenda do seu dispositivo, fazendo com que o nome da pessoa seja ocultado no WhatsApp.

Como Recuperar um Contato Apagado do WhatsApp

Se você apagou um contato por engano ou se arrependeu da exclusão, existem algumas maneiras de tentar recuperá-lo. No caso de dispositivos Android, você pode restaurar um contato da lixeira do WhatsApp até 30 dias depois de tê-lo excluído. Para obter mais informações sobre como recuperar contatos do WhatsApp, confira nosso artigo com cinco dicas muito úteis sobre o assunto.

Como Apagar Contato Bloqueado no WhatsApp

Quando você bloqueia um contato, ele continua registrado na agenda do seu celular, mas perde a autorização para enviar mensagens pelo aplicativo. Para apagá-lo completamente, siga os mesmos passos explicados anteriormente. Mesmo que tenha sido bloqueado, o histórico da conversa continuará aparecendo normalmente no WhatsApp. Você pode excluir o chat pressionando e segurando a conversa e, em seguida, selecionando a opção de exclusão.

Neste guia completo, você aprendeu como excluir contatos do WhatsApp em diferentes dispositivos, como funciona a agenda de contatos do aplicativo, como ocultar um contato, como recuperar um contato apagado e como apagar um contato bloqueado. Agora você tem todas as informações necessárias para gerenciar seus contatos no WhatsApp de maneira eficiente.