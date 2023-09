Como aprender matemática de verdade para concursos: 3 estratégias infalíveis

Você está se preparando para um concurso público e tem dificuldade em matemática? Então, você sente que não consegue entender os conceitos, as fórmulas e as resoluções dos problemas? Por fim, você acha que matemática é uma matéria chata, difícil e sem aplicação prática?

Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, este artigo é para você. Aqui, vamos mostrar 3 estratégias infalíveis para aprender matemática de verdade para concursos, de forma simples, divertida e eficiente. Com essas estratégias, você vai deixar de decorar e passar a compreender a matemática, aumentando as suas chances de sucesso no certame.

Estratégia 1: Aprenda matemática de verdade com exemplos

Uma das melhores formas de aprender matemática é ver como ela é aplicada em situações reais ou hipotéticas. Assim, os exemplos ajudam a ilustrar os conceitos, as fórmulas e os métodos de cálculo, facilitando a compreensão e a memorização.

Além disso, também tornam a matemática mais interessante e relevante. Afinal, mostra que ela não é apenas um conjunto de regras abstratas, mas uma ferramenta poderosa para resolver problemas.

Por isso, procure aprender matemática com exemplos. Você pode encontrar exemplos em livros, apostilas, vídeos, sites ou blogs especializados em matemática para concursos.

Você também pode criar os seus próprios exemplos, relacionando a matemática com os seus hobbies, interesses ou experiências pessoais. O importante é que os exemplos sejam claros, coerentes e contextualizados.

Para ajudar a aprender matemática com exemplos, vamos dar algumas dicas:



Escolha exemplos que sejam adequados ao seu nível de conhecimento e ao conteúdo que você está estudando. Assim, não adianta usar exemplos muito simples ou muito complexos, pois eles podem confundir ou desmotivar;

Compare diferentes exemplos que envolvam o mesmo conceito ou fórmula. Assim, você pode perceber as semelhanças e as diferenças entre eles, e entender melhor como aplicar a matemática em diferentes situações;

Tente resolver os exemplos por conta própria, antes de ver a solução. Isso vai te estimular a pensar e a raciocinar sobre o problema, e a verificar se você entendeu o conteúdo;.

Analise a solução dos exemplos com atenção, observando cada passo e cada detalhe. Para isso, procure entender o porquê de cada escolha e cada cálculo feitos na resolução.

Estratégia 2: Pratique muito para aprender matemática de verdade

A prática leva à perfeição. Essa frase é especialmente verdadeira quando se trata de matemática. Portanto, para aprender matemática de verdade, você precisa praticar muito. A prática ajuda a fixar os conteúdos, a desenvolver o raciocínio lógico e a agilizar o cálculo. Além disso, ainda aumenta a sua confiança e a sua segurança na hora da prova.

Por isso, pratique muito matemática. Resolva o maior número possível de exercícios e questões de concursos anteriores. Aliás, não se limite aos exercícios que você já sabe fazer ou que são mais fáceis.

Desafie-se a resolver exercícios que envolvam conteúdos novos ou que sejam mais complexos. Portanto, não se preocupe se errar ou se demorar para resolver. Na verdade, o importante é aprender com os erros e buscar melhorar a cada tentativa.

Como usar os exercícios a seu favor

Para ajudar a praticar muito matemática, vamos dar algumas dicas:

Organize os seus exercícios por assunto e por nível de dificuldade. Assim, você pode acompanhar o seu progresso e focar nas suas prioridades;

Use fontes variadas e confiáveis de exercícios. Desse modo, você pode usar livros, apostilas, sites, blogs, aplicativos ou plataformas online que ofereçam exercícios de matemática para concursos. Além disso, você também pode usar provas de concursos anteriores, que são uma ótima forma de se familiarizar com o estilo e o nível das questões;

Verifique as respostas e as soluções dos exercícios. Não basta apenas acertar ou errar, você precisa saber o porquê. Para isso, compare a sua resolução com a solução oficial, e veja onde você acertou, onde você errou e onde você pode melhorar;

Anote as suas dúvidas e dificuldades. Não deixe de buscar esclarecimentos sobre os pontos que você não entendeu ou que teve dificuldade. Então, você pode consultar livros, vídeos, sites, blogs ou outras pessoas que possam ajudar a sanar as suas dúvidas e dificuldades;

Repita os exercícios que você errou ou teve dificuldade. Não basta apenas corrigir os seus erros, você precisa consolidar os seus acertos. Por isso, refaça os exercícios que você errou ou teve dificuldade, até que você consiga resolvê-los com facilidade e sem erros.

Estratégia 3: Revise periodicamente

A revisão é fundamental para consolidar o aprendizado e evitar o esquecimento. A revisão permite que você recupere e reforce os conteúdos que já estudou, mantendo-os frescos na sua memória.

Além disso, ela permite que você identifique e corrija as suas dúvidas e dificuldades. Consequentemente, evitando que elas se acumulem.

Por isso, revise periodicamente a matemática. Faça um cronograma de revisão, definindo os intervalos entre as revisões de acordo com o seu ritmo e o seu objetivo.