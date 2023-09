Como assistir a vídeos assistidos recentemente no Facebook PC, Lite, Mobile

O Facebook é a plataforma de mídia social mais popular, com uma ampla variedade de recursos e conteúdos interessantes para seus usuários. Um desses recursos é o interessante conteúdo de vídeo que oferece aos seus usuários. Novos vídeos aparecem em seu feed de notícias sempre que você atualiza o feed do Facebook Watch.

Se você gostar de um vídeo no Facebook ou quiser assisti-lo novamente mais tarde, poderá adicioná-lo aos seus vídeos salvos. No entanto, encontrá-lo novamente assim que o feed for atualizado pode ser um verdadeiro desafio se você esquecer de salvar o vídeo. Mas isso não significa que o vídeo esteja perdido para sempre. Este artigo irá guiá-lo sobre como assistir a vídeos assistidos recentemente no Facebook. Já que todos os vídeos que você assistiu recentemente são salvos na seção ‘Vídeos que você assistiu’ do seu perfil do Facebook.

Se quiser assistir aos vídeos assistidos recentemente no seu PC, você terá que usar o site do Facebook para isso. Veja como você pode fazer isso-

Abra o navegador no seu PC e visite o Facebook site.

Faça login em sua conta do Facebook com seu nome de usuário e senha.

Clique no Perfil ícone no canto superior direito e clique em Configurações e privacidade .

A seguir, clique em Registro de atividade .

No log de atividades, selecione Vídeos que você assistiu .

Agora, uma lista com todos os vídeos que você assistiu recentemente será exibida. Você pode assistir facilmente a qualquer vídeo clicando nele.

Existem três maneiras de ver os vídeos que você assistiu recentemente no Facebook em um celular ou tablet. Você pode fazer isso nas configurações do aplicativo do Facebook, através do feed de vídeo ou com o aplicativo Facebook Lite.

Você pode navegar até as configurações do aplicativo do Facebook no seu dispositivo e assistir aos vídeos assistidos recentemente no Facebook a partir daí. As etapas fornecidas abaixo discutem como você pode fazer isso-

Abra o Facebook aplicativo no seu telefone/tablet.

Toque no Perfil ícone.

Role para baixo até Configurações e privacidade e toque nele.

Em seguida, toque no Configurações opção.

Debaixo de Sua atividade seção, toque em Registro de atividade .

Toque em Sua atividade no Facebook .

Toque na opção Postagens e depois Ver mais .

Na lista de opções, toque em Vídeos que você assistiu para acessar seus vídeos assistidos recentemente no Facebook.

Se você usa o Facebook em seu dispositivo móvel iOS ou iPad, você pode seguir as etapas fornecidas a seguir para assistir aos vídeos assistidos recentemente no Facebook em seu aplicativo móvel.

Abra o Facebook aplicativo.

Toque no Ícone de vídeo na barra superior.

Em seguida, toque no Procurar ícone.

Você obterá o recurso Vídeos que você assistiu .

Isso mostrará todos os vídeos que você assistiu recentemente e você poderá assistir a um vídeo específico tocando nele.

Facebook Lite é uma versão de aplicativo do Facebook comumente usada que usa menos dados e funciona bem em dispositivos de baixa especificação. Você pode assistir aos vídeos assistidos recentemente no aplicativo Facebook Lite seguindo as etapas abaixo:

Abra o Facebook Lite aplicativo.

Toque no menu de hambúrguer em no canto superior direito da tela.

Selecione Configurações e privacidade no menu e escolha Configurações .

Role para baixo até Sua informação seção e toque no Registro de atividade.

Debaixo de Ações registradas e outras atividades seção, toque no Ver ações registradas opção.

Toque no Filtros no canto superior esquerdo.

No Filtros toque em Categorias .

Selecione Vídeos que você assistiu .

Agora você pode ver todos os vídeos que assistiu no Facebook nas datas.

Se você deseja excluir os vídeos assistidos do seu histórico de exibição do Facebook, siga as etapas fornecidas a seguir:

Vá para o Facebook site no seu navegador no seu PC.

Clique na foto do seu perfil na lista de opções e selecione Configurações e privacidade .

Em seguida, toque no Registro de atividade botão.

Selecione Vídeos que você assistiu na lista de opções.

Clique no ícone de três pontos ao lado do vídeo e clique em Excluir para excluir o vídeo assistido da lista.

Você pode selecionar o Limpar histórico de exibição de vídeo opção fornecida no canto superior direito para remover todo o histórico de exibição do vídeo.

Abra o Facebook aplicativo no seu celular ou tablet.

Vá para o menu do Facebook.

Toque em Configurações e privacidade e depois toque em Configurações

Debaixo de Seu Atividade seção, toque em Registro de atividade

Toque em Postagens e, em seguida, toque em Ver mais

Procure o Vídeos que você assistiu opção e toque nela.

Encontre o vídeo que deseja excluir e toque no três pontos ao lado do vídeo.

Toque em Excluir para remover o vídeo da lista.

Toque em Limpar histórico de exibição de vídeo para excluir todo o histórico de exibição de vídeos no Facebook.

Conclusão

O Facebook tem uma seção ‘Vídeos que você assistiu’ para ajudá-lo a assistir aos vídeos assistidos recentemente no Facebook. Isso elimina o problema de seus vídeos assistidos recentemente serem perdidos para sempre na plataforma. Você pode usar esse recurso facilmente se tiver perdido algum vídeo devido à atualização do perfil há poucos momentos ou desejar ver um vídeo de algum tempo atrás. O artigo acima discute como você pode assistir a vídeos assistidos recentemente no Facebook e limpar seu histórico de exibição.

