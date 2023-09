Como assistir ao ingresso de domingo da NFL no YouTube TV 2023

Você está animado com a temporada da NFL e se perguntando onde assistir toda a ação? Você está no lugar certo! O NFL Sunday Ticket é a sua porta de entrada para todas as partidas emocionantes, e adivinhe? Agora você pode curtir tudo no YouTube TV! Se você é novo na NFL ou no YouTube TV, não se preocupe. Neste guia, explicaremos por que assistir o Ingresso de domingo da NFL no YouTube TV é uma ótima opção e como ela pode deixar seus domingos de futebol ainda mais divertidos. Vamos começar a tornar sua temporada de 2023 da NFL tranquila e divertida com o YouTube TV!

Você precisa de uma assinatura do YouTube TV para acessar o ingresso de domingo da NFL em 2023?

Sim, para aproveitar o NFL Sunday Ticket no YouTube, é essencial ser assinante do YouTube TV. A assinatura não apenas concede acesso aos jogos da NFL, mas também abre um mundo de diversos conteúdos que o YouTube TV oferece. O processo é bastante simples, desprovido de etapas complexas, tornando-o acessível mesmo para indivíduos que não entendem de tecnologia. Basta assinar o YouTube TV e você estará pronto para aproveitar o NFL Sunday Ticket no YouTube TV sem problemas.

Para acessar o NFL Sunday Ticket no YouTube, os espectadores têm a opção de agrupá-lo com o YouTube TV, que oferece mais de 100 canais ao vivo, incluindo ABC, CBS, FOX, NBC e ESPN. Este pacote não apenas aproxima você da ação da NFL, mas também abre portas para uma infinidade de outros esportes ao vivo e jogos locais e nacionais da NFL por um custo adicional de US$ 72,99 por mês.

Planos e preços: NFL Sunday Ticket no YouTube ou YouTube TV

Nome do plano Características Preços (mensal/anual) detalhes adicionais Ingresso de domingo da NFL + YouTube TV Todos os jogos de domingo fora do mercado

Mais de 100 canais ao vivo como ABC, CBS, FOX, NBC e ESPN

Transmissões simultâneas ilimitadas em casa para conteúdo do NFL Sunday Ticket 4 pagamentos de US$ 74,75/mês ou US$ 299/ano Requer um plano básico ativo do YouTube TV ao preço de US$ 72,99/mês Ingresso de domingo da NFL + NFL RedZone + YouTube TV Todos os recursos do plano acima

NFL RedZone para cobertura completa de todos os jogos na tarde de domingo 4 pagamentos de $ 84,75/mês ou $ 339/ano Requer um plano básico ativo do YouTube TV ao preço de US$ 72,99/mês Ingresso de domingo da NFL no YouTube Todos os jogos de domingo fora do mercado

Plano básico do YouTube TV com mais de 100 canais ao vivo

NFL RedZone para cobertura de todos os jogos na tarde de domingo 4 pagamentos de $ 99,75/mês ou $ 399/ano – Ingresso de domingo da NFL + NFL RedZone no YouTube Todos os recursos do plano acima

Cobertura adicional da NFL RedZone 4 pagamentos de $ 109,75/mês ou $ 439/ano – Plano Especial para Estudantes Acesso exclusivo aos jogos de domingo

Uma seleção selecionada de canais ao vivo

Descontos especiais em produtos da NFL Estimado em 4 parcelas de US$ 59,75 ou uma assinatura anual de US$ 23 Uma carteira de estudante válida é necessária para assinatura

Etapas para assistir ao ingresso de domingo da NFL no YouTube TV 2023

Bem, assistir ao NFL Sunday Ticket no YouTube TV é muito fácil! Aqui, detalhamos as etapas simples para você começar. Então pegue seu lanche favorito, acomode-se em sua cadeira confortável e siga este guia para desfrutar de uma experiência perfeita de visualização da NFL no YouTube TV.

1. Obtenha uma assinatura do YouTube TV

A primeira etapa é garantir uma assinatura do YouTube TV, caso ainda não tenha uma. Você pode fazer isso visitando o site do YouTube TV e seguindo o processo de assinatura.

2. Procure o ingresso de domingo da NFL

Depois de classificar sua assinatura, faça login em sua conta do YouTube TV. Use a barra de pesquisa no topo da página para digitar “NFL Sunday Ticket” e pressione Enter.

3. Selecione o canal de ingressos de domingo da NFL

Nos resultados da pesquisa, encontre e selecione o canal NFL Sunday Ticket ou o jogo específico que você deseja assistir.

4. Escolha o seu jogo

O NFL Sunday Ticket no YouTube TV terá uma lista de jogos agendados ou ao vivo. Navegue e selecione o jogo que deseja assistir.

5. Ajuste suas configurações de visualização

Antes de o jogo começar, ajuste as configurações de visualização de acordo com sua preferência. Isso inclui selecionar a qualidade do vídeo, definir o volume e escolher o tamanho da tela.

Agora está tudo pronto. Sente-se, relaxe e aproveite o jogo. Você também pode interagir com outros espectadores através da seção de comentários, se desejar.

6. Grave o jogo (opcional)

Caso não consiga assistir ao jogo ao vivo, você tem a opção de gravá-lo usando o recurso DVR do YouTube TV. Dessa forma, você poderá assisti-lo mais tarde, no horário que mais lhe convier.

💡 Dicas adicionais

Conexão estável com a Internet 🌐 : para desfrutar de uma experiência sem buffer enquanto assiste ao NFL Sunday Ticket no YouTube TV, certifique-se de ter uma conexão de Internet rápida e estável. Isso permitirá que você assista aos jogos com a mais alta qualidade disponível.

: para desfrutar de uma experiência sem buffer enquanto assiste ao NFL Sunday Ticket no YouTube TV, certifique-se de ter uma conexão de Internet rápida e estável. Isso permitirá que você assista aos jogos com a mais alta qualidade disponível. Compatibilidade de dispositivos 📱💻 : O YouTube TV permite que você assista ao NFL Sunday Ticket em vários dispositivos, incluindo smartphones, tablets, computadores e smart TVs. Escolha um dispositivo que ofereça a melhor experiência de visualização.

: O YouTube TV permite que você assista ao NFL Sunday Ticket em vários dispositivos, incluindo smartphones, tablets, computadores e smart TVs. Escolha um dispositivo que ofereça a melhor experiência de visualização. Login antecipado ⏰ : Evite a pressa e possíveis falhas técnicas fazendo login um pouco antes do horário programado do jogo. Isso garante um início tranquilo para sua experiência de visualização do NFL Sunday Ticket no YouTube TV.

: Evite a pressa e possíveis falhas técnicas fazendo login um pouco antes do horário programado do jogo. Isso garante um início tranquilo para sua experiência de visualização do NFL Sunday Ticket no YouTube TV. Criando uma Watch Party 🎉: Torne a experiência do seu ingresso de domingo da NFL no YouTube TV mais agradável organizando uma festa de exibição virtual. Convide amigos e familiares para se divertirem, criando uma atmosfera animada em casa.

Conclusão

Lembre-se de que o NFL Sunday Ticket no YouTube TV não serve apenas para assistir a um jogo; trata-se de fazer parte de uma comunidade que compartilha sua paixão e entusiasmo pelo esporte. Então, aceite a mudança e vamos dar as boas-vindas a uma temporada emocionante da NFL juntos no YouTube TV!

