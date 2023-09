Como ativar meu cartão de crédito BJS 2023: Login do BJ’s Perks Mastercard

O cartão de crédito e a licença de software do BJ são emitidos pelo Comenity Capital Bank em afiliação à Mastercard International. O cartão de crédito de BJ tem a marca Mastercard, junto com a marca Mastercard. Pode ser possível fornecer este serviço com base na pontuação de crédito do cliente. Ao usar seu cartão de crédito My BJ’s Perks Mastercard em tudo, desde gasolina até compras, do café da manhã à noite de pizza em família, você ganhará reembolso. Seus prêmios podem ser usados ​​em incrementos convenientes de US$ 10 na finalização da compra e on-line à medida que se acumulam. Então, se você quiser saber mais sobre como ativar o cartão de crédito My BJ Perks Mastercard, siga este guia até o final.

Ativar link do cartão https://c.comenity.net/ac/bjs/public/home nome da empresa Mastercard de vantagens do meu BJ Acesso a operações bancárias via Internet https://bjsone.capitalone.com/

Benefícios do cartão de crédito BJS Perks Plus Mastercard:

Economize 10 centavos por galão. Sempre que precisar de gás, você pode conseguir na BJ’s Gas.

3% de reembolso na maioria das compras feitas na BJ’s e online.

Você ganhará 2% em dinheiro de volta em jantares fora e compras de gasolina que não sejam feitas no BJ’s.

Você pode ganhar 1% em dinheiro de volta onde quer que Mastercard seja aceito.

Benefícios do cartão de crédito BJS Perks Elite Mastercard:

Você pode economizar 10 centavos por galão. Todos os dias no BJ’s Gas

Compre em BJs.com e ganhe 5% em dinheiro de volta

Jante fora e compre gás que não seja do BJ e ganhe 2% em dinheiro de volta

Além disso, aproveite a oferta de reembolso de 1% onde quer que o Mastercard seja aceito

Como ativar o cartão de crédito BJS online 2023

Não é possível utilizar o seu novo cartão de crédito até que ele seja ativado. Preencha as informações solicitadas do titular principal do cartão para ativar o Cartão. Se desejar ativar seu cartão, você também pode ligar para 1-855-816-2424.

Para ativar seu MasterCard ou World Mastercard Card, ligue para o Atendimento ao Cliente em 845-269-1622 ou 842-271-2535 (TDD/TTY: 888-819-1918).

Por favor, insira o número da conta do seu cartão de crédito. No Cartão, insira a data de validade. Agora você precisará inserir seu número de identificação.

É necessário ter meu CPF, CPF ou outra forma de identificação?

Usando essas informações, eles verificam sua identidade para proteger sua privacidade. Se você solicitou a conta pessoalmente, forneça a identificação que você usou.

Digite os últimos quatro dígitos do seu Número da Segurança Social. Por último, clique no Continuar botão após inserir o CEP ou código postal. Oportunamente, o Cartão será ativado.

Ativação por telefone

No adesivo afixado em seu novo Cartão, há um número de telefone para ativação. Na frente e no verso do Cartão você encontrará esse número. Você será orientado a fornecer o número do seu cartão, os últimos quatro dígitos do número do Seguro Social e outras informações conforme indicado pelos prompts automáticos. Você poderá usar seu Cartão após concluir com sucesso o processo de ativação.

Como se registrar on-line com o cartão de crédito do My BJ

Para os clientes do banco de capitais da Comenity que vincularam seus cartões de crédito aos BJ’s, estará disponível o acesso online ao Cartão. Você pode, portanto, acessar o cartão de crédito do seu BJ online seguindo estas etapas.

Visite o site oficial do cartão de crédito BJ em https://c.comenity.net/ac/bjs/public/home. Faça login e clique em ‘Registrar acesso online’. Digite o número do cartão de crédito do seu BJ junto com seu CEP. Seu código postal e tipo de identificação devem ser preenchidos. De acordo com o seu ID, insira os últimos quatro dígitos do seu número SSN aqui. Ao clicar em Encontrar minha conta, você será solicitado a verificar seus dados. Você poderá ver sua conta bancária assim que ela for localizada. Agora, aqui, você pode criar seu nome de usuário e senha. Você Terminou! Você pode acessar o extrato do cartão de crédito do seu BJ online com esses nomes de usuário e senhas recém-criados.

Etapas para redefinir a senha esquecida do cartão de crédito de BJ

Aqui estão as etapas que você pode seguir se tiver esquecido a senha da conta de login do cartão de crédito BJ.

Inicialmente, visite o site oficial do cartão de crédito do BJ para fazer o login. Abaixo do botão de login do BJ’s Mastercard, clique em Esqueci a senha. Na primeira caixa, digite o número da sua conta ou nome de usuário. Por favor, forneça seu CEP e SSN. Para encontrar sua conta, selecione seu tipo de identificação e clique em Encontrar minha conta. Em seguida, clique nele e digite sua nova senha. Depois de confirmada, sua conta será salva com uma nova senha. Você Terminou! Você pode acessar sua conta acessando a página Login IN para inserir sua nova senha para acessar a conta de login do cartão BJ.

Login do cartão de crédito do BJ

Se você tiver acesso aos serviços online da Comenity Capital, poderá acessar o cartão de crédito do seu BJ online.

Em primeiro lugar, você pode visitar o site oficial do cartão de crédito BJ usando seu navegador. Preencha o Entrar caixa com seus dados. Em seguida, insira seu nome de usuário e senha de acordo com as informações do seu cartão de crédito. Ao clicar em Entrar, seus dados serão verificados. Você Terminou! Assim, agora você pode visualizar os detalhes do seu cartão de crédito junto com seus extratos e outros detalhes relevantes após fazer login com sucesso com as credenciais de login do cartão mestre do seu BJ.

Como aproveitar a maioria dos benefícios do seu cartão de crédito BJ’s Perks Mastercard

É hora de explorar como você pode utilizar os benefícios e recompensas oferecidos pelo seu novo cartão de crédito BJ’s Perks Mastercard depois de ativá-lo com sucesso e criar uma conta online.

Aproveite ao máximo seu BJ’s Perks Mastercard ao fazer compras no BJ’s Wholesale Club, especialmente para compras diárias. Quanto mais você usá-lo, seu cartão de crédito renderá cashback, que você poderá resgatar em compras futuras. Fique atento aos descontos e ofertas exclusivas disponíveis apenas para titulares de cartão. Existem muitos produtos e serviços nos quais você pode economizar dinheiro ao aproveitar essas ofertas. Usar seu BJ’s Perks Mastercard nos postos de gasolina BJ pode economizar dinheiro na compra de combustível. Com o tempo, isso pode resultar em economias significativas. Acompanhe as despesas do seu cartão de crédito usando as ferramentas de gerenciamento de contas online. Para garantir que você não perca um pagamento, configure alertas e lembretes. Você deve acompanhar suas recompensas de reembolso e resgatá-las o mais rápido possível. Quando você faz compras no BJ’s Wholesale Club, essas recompensas podem proporcionar economias valiosas.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você sobre como ativar o cartão de crédito Mastercard My BJ’s Perks. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Teremos o maior prazer em fornecer mais informações se você comentar abaixo.

