Como ativar o BJS Capital OneCard online em bjs.capitalone.com

Você pode ganhar recompensas com dois cartões BJ’s Wholesale Club que podem ser resgatados na finalização da compra para economizar em compras a granel. Um cartão de crédito Capital One emitido pela BJ’s, o BJ’s One+ Mastercard, está disponível para compra na BJ’s. Porém, há usuários que não sabem como ativar o cartão de ativação BJS Capital One Online. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Então, vamos começar com o guia.

O que é o cartão Capital One?

Em 31 de dezembro de 2022, a BJS Capital One Financial Corporation arrecadou US$ 333 bilhões em depósitos e US$ 455,2 bilhões em ativos. Nessa data, a Capital One Financial Corporation, suas subsidiárias e afiliadas tinham US$ 333 bilhões em depósitos e US$ 455,2 bilhões em ativos. Além disso, oferecendo uma variedade de produtos e serviços financeiros, a Capital One é oferecida pela Capital One em sua sede em McLean, Virgínia, para pessoas físicas, pequenas empresas e clientes comerciais.

Além de sua sede em Nova York, a Capital One é representada principalmente por filiais nos seguintes estados: Louisiana, Texas, Maryland, Virgínia, Nova Jersey e Washington, DC. A Capital One faz parte do índice S&P 100 e também da Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “COF”. A Capital One está entre as 100 maiores empresas do mundo.

Por que escolher o cartão de crédito BJS Capital One?

O cartão de crédito BJS Capital One é uma excelente opção para ter na carteira, mas antes de iniciarmos o processo de ativação, devemos primeiro entender porque ele é tão útil. Basicamente, este é um cartão de crédito de clube de armazém de varejo baseado em associação, oferecido pela Capital One. Existem vários motivos convincentes pelos quais você deve considerar este cartão de crédito:

Recompensas e benefícios: Os compradores regulares de BJ podem se beneficiar de reembolso em compras, refeições e gasolina com cartões de crédito BJS Capital One. Sem taxa anual: Os cartões BJS Capital One são econômicos porque não exigem taxa anual. Gerenciamento de contas on-line: Os usuários podem acessar suas contas, visualizar transações e fazer pagamentos online com o conveniente portal online da Capital One. Segurança: Conhecida por suas robustas medidas de segurança, a Capital One oferece tranquilidade e ajuda a proteger suas informações financeiras.

Quais são os pré-requisitos?

É crucial que você tenha todas as informações e materiais necessários à sua disposição antes de iniciar o processo de ativação. Aqui estão os suprimentos que você precisa:

Seu cartão de crédito BJS Capital One: Certifique-se de tomar posse do seu novo cartão de crédito.

Informações pessoais: As informações que você fornece devem ser precisas, incluindo seu nome, data de nascimento e número do Seguro Social.

Conexão de internet: Para acessar o site de ativação, você deve ter uma conexão estável com a Internet.

Navegador da Web: Para aproveitar ao máximo sua experiência, recomendamos o uso de um navegador moderno como Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ou Microsoft Edge.

Endereço de email: Para receber notificações do Capital One, você deve ter um endereço de e-mail ativo.

Como ativar o cartão BJ Capital One 2023

Seu cartão BJS Capital One pode ser ativado online em apenas alguns minutos usando as etapas simples abaixo. Para começar, aqui está um guia passo a passo:

Você deve ter um dispositivo com acesso à Internet, seu cartão BJS Capital One e quaisquer documentos de ativação que o acompanhem antes de começar.

Você pode acessar o site de ativação da Capital One abrindo seu navegador e acessando bjs.capitalone.com. Você deve certificar-se de que suas informações pessoais estejam protegidas por uma rede segura e confiável.

Se o seu cartão ou carta de ativação contiver as seguintes informações, você precisará inseri-las na página de ativação: O número do seu cartão BJS Capital One Sua data de nascimento Seu número de segurança social (SSN) ou número de identificação fiscal (TIN)

Você deve inserir informações precisas que correspondam às informações fornecidas quando solicitou o cartão.

Para ativar sua conta, você precisará criar uma conta online Capital One, caso ainda não tenha uma. Pagamentos online, visualização de extratos e gerenciamento de cartão serão possíveis por meio desta conta. Certifique-se de que sua senha seja forte e segura.

Pode ser necessário que a Capital One solicite informações de verificação adicionais para garantir a segurança. Além disso, você pode ser solicitado a responder perguntas de segurança ou receber um código único por e-mail ou mensagem de texto.

Os termos e condições do seu cartão BJS Capital One devem ser revisados ​​cuidadosamente depois de você inserir todas as informações necessárias e verificar sua identidade. É importante conhecer as características, taxas e vantagens do cartão.

Seu cartão BJS Capital One será ativado assim que suas informações forem revisadas e confirmadas. Com o cartão em mãos, você já pode fazer compras e aproveitar seus benefícios.

Quando receberei um novo cartão de crédito?

Um cartão atualizado contendo o novo número do cartão, data de validade e código de segurança deverá ter sido enviado a você. Agora está pronto para ser ativado e usado. É imprescindível que você destrua seu cartão antigo, bem como quaisquer cartões autorizados por outra pessoa, o mais rápido possível. Você pode obter mais assistência ligando para o número indicado no verso do seu BJ’s Mastercard existente, caso ainda não tenha recebido seu novo cartão.

Quando posso me inscrever em serviços online da Capital One?

Com Capital One, agora você pode se inscrever online! Se você já possui uma conta na Capital One, pode adicionar seu novo cartão usando suas informações de login existentes. De relance, você poderá ver todas as contas Capital One que possui.

Com extratos sem papel, você poderá configurar alertas personalizados e outros recursos assim que se inscrever online. Além disso, a conta online da Capital One fornecerá recursos de segurança de última geração.

E se eu já tiver uma conta Capital One?

Você pode fazer login usando seu nome de usuário e senha existentes do Capital One se for um cliente do Capital One. Ao fazer login em sua conta online existente, você será solicitado a vincular seu novo BJ’s OneTM Mastercard®. Ao fazer isso, você poderá visualizar todas as suas contas Capital One ao mesmo tempo.

Quais recursos de serviço on-line, fraude ou segurança o Capital One possui?

Você pode aproveitar muitos recursos com sua nova conta Capital One, incluindo:

Responsabilidade por fraude de US$ 0: Cobranças não autorizadas em seu cartão não poderão ser cobradas se o cartão for perdido ou roubado.

Alertas proativos de conta: Capital One notifica você se detectar um possível erro ou cobrança inesperada em sua conta.

Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana: Uma equipe de representantes amigáveis ​​de atendimento ao cliente está disponível 24 horas por dia para ajudá-lo.

Alertas de segurança: Você receberá um alerta se a Capital One detectar atividades potencialmente suspeitas.

O aplicativo móvel Capital One: Acompanhe sua conta onde quer que esteja.

