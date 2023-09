Como ativar o cartão Perx Online 2023: guia de login passo a passo

É uma ferramenta poderosa que permite economizar dinheiro em compras e ao mesmo tempo ganhar recompensas. Você precisa ative seu cartão Perx para aproveitar todos os seus benefícios. Aqui, iremos ajudá-lo com o processo de ativação do cartão Perx, além de garantir que você aproveite ao máximo o cartão.

Você não precisará se preocupar em ser um novo titular do cartão Perx ou em precisar de uma atualização sobre o processo de ativação. Com as informações obtidas neste artigo, você estará bem preparado para levar seu cartão Perx em uma jornada gratificante.

Quais são os pré-requisitos que precisamos seguir antes de ativar o cartão?

Para iniciar o processo de ativação, você deve certificar-se de que todos os itens necessários estão em vigor. Para começar, aqui está uma lista de verificação:

Cartão Perx : Certifique-se de ter recebido seu cartão Perx físico ou digital. Conexão de internet : você deve ter uma conexão estável com a Internet para poder concluir o processo de ativação on-line. Informações pessoais : Certifique-se de preparar suas informações de contato, bem como suas informações pessoais. Normalmente, inclui seu nome, endereço, número de telefone e endereço de e-mail. Código de ativação : Existem alguns cartões Perx que vêm com um código de ativação exclusivo. É uma boa ideia manter um na bolsa.

Quais são os tipos de cartões Perx?

Você pode escolher entre vários tipos de cartões Perx, incluindo:

Cartão Perx Básico: Um cartão de crédito padrão que oferece benefícios e descontos básicos.

Cartão Perx Premium: Oferece benefícios aprimorados, maiores taxas de reembolso e privilégios especiais.

Cartão Perx Empresarial: Um cartão de crédito desenvolvido especificamente para empresários e empreendedores. Oferece recompensas exclusivas que podem ser usadas para pagar despesas comerciais.

Como monitorar suas transações com cartão Perx

Então, aqui estão algumas coisas básicas que você pode tentar monitorar suas transações com cartão Perx:

#1. Histórico de transações

O Perx Card oferece um site ou aplicativo que você pode usar para revisar regularmente seu histórico de transações. Ao fazer isso, você pode garantir que todas as recompensas e descontos sejam aplicados corretamente.

#2. Resolução de disputas

Você deve entrar em contato com o suporte ao cliente do cartão Perx imediatamente se tiver alguma discrepância ou problema com as transações. É possível que eles o ajudem na resolução de disputas e garantam que você receba os benefícios aos quais tem direito.

Como ativar o cartão Perx online 2023

Existem alguns sites que exigem um código seguro Mastercard. Ao cadastrar seu cartão em https://perxreward.com/registerclique Gerenciar meu cartão e selecione 3D seguro. Sua conta receberá uma palavra temporária memorável assim que você seguir as instruções. Agora que seu cartão está protegido por 3D, você pode usá-lo.

A primeira vez que você usa o 3D Secure exige que você configure uma senha individual usando uma palavra fácil de lembrar. Durante este processo, você também precisará fornecer sua data de nascimento e CVV.

O que devo fazer se meu cartão for perdido ou roubado?

Relatar um cartão perdido ou roubado é tão fácil quanto fazer login na sua conta, selecionar o cartão e clicar no botão ‘Relatório perdido‘ botão. Você receberá um cartão substituto imediatamente após seu cartão ser bloqueado. Então, você não consegue ficar online? Você pode relatar a perda do seu cartão ligando para 1850 596 496 e digitando o número do seu cartão. No entanto, o seu cartão será bloqueado imediatamente e um substituto será enviado.

Você perdeu seu cartão temporariamente em vez de perdê-lo permanentemente? Até que apareça, você pode ‘bloqueá-lo’. Se você não desbloquear seu bloqueio por meio do site ou aplicativo, nenhuma transação ocorrerá.

O que eu faço se bloquear meu cartão?

É possível ser impedido de usar seu cartão se você digitar sua senha 3D segura incorretamente três vezes. Se desejar ter o seu cartão desbloqueado entre as 9h00 e as 17h00, de segunda a sexta-feira, contacte a nossa Equipa de Apoio ao Cliente por e-mail ou pelo telefone (01) 255 7111.

Onde posso obter meu saldo?

Se você fizer login em sua conta em www.perxreward.com/login, poderá visualizar seu saldo.

Como faço para encerrar minha conta?

Uma conta bancária em seu nome receberá os fundos restantes, menos uma taxa de administração de € 10/£ 10/$ 10, se você decidir encerrar sua conta. Se desejar tomar providências para isso, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente. Não é possível encerrar sua conta se sua empresa lhe fornecer o cartão no âmbito do Small Benefits Scheme.

Como posso aproveitar ao máximo os benefícios do cartão Perx?

Seu cartão Perx foi ativado, então você pode começar a aproveitar seus benefícios imediatamente. Para aproveitar ao máximo seu cartão Perx, siga estas dicas:

Você pode navegar pelos comerciantes e suas ofertas na lista de comerciantes participantes. Seu cartão Perx pode abrir novas oportunidades de economia em lugares onde você pode fazer compras e jantar. Ao comprar itens caros ou fazer compras frequentes, considere usar seu cartão Perx estrategicamente. Ao fazer isso, você pode acumular mais recompensas e economizar mais dinheiro no longo prazo. Você pode descobrir ofertas e promoções por tempo limitado no site ou aplicativo do Perx Card. Desta forma, você poderá aproveitar ainda mais oportunidades de economia. Existem muitos programas de fidelidade que oferecem bônus de indicação, incluindo o Cartão Perx. Vocês dois se beneficiarão se receberem cartões Perx para seus amigos e familiares também.

Quais são os eventos especiais do cartão Perx?

#1. Promoções sazonais

O Perx Card sediará eventos e promoções especiais nos próximos meses. Você pode encontrar essas ofertas durante a temporada de férias ou durante a temporada de volta às aulas.

#2. Colaborações de parceiros

As marcas parceiras costumam fazer parceria com o seu cartão para oferecer promoções e descontos exclusivos para elas. Você pode maximizar suas economias mantendo o controle dessas colaborações.

#3. Recompensas de aniversário

Membros leais podem receber recompensas de aniversário por meio de alguns programas do cartão Perx. Em comemoração ao aniversário de sua associação, você poderá receber bônus em dinheiro ou descontos.

Da mesa do autor

Então, isso é tudo que temos para você sobre como ativar o Cartão Perx. Obrigado por dedicar seu valioso tempo para ler este guia. Porém, caso você tenha alguma dúvida, comente abaixo e nos informe.

