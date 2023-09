Como ativar o modo Elon no Tesla 2023: guia passo a passo

O termo “Modo Elon” não se originou de Tesla, mas foi cunhado por um conhecido hacker de Tesla chamado Green. Green descobriu um novo modo de piloto automático no software da Tesla que reduz significativamente a frequência de alertas (chamados de “nags”) pedindo aos motoristas que mantenham as mãos no volante. Este modo foi supostamente destinado a “testes executivos”, daí o nome “Modo Elon”.

O Modo Elon refere-se a uma configuração nos veículos Tesla que reduz a frequência das notificações de monitoramento do motorista. Este modo parece permitir que o veículo opere com menos intervenção do motorista, desativando avisos como as mãos do motorista fora do volante. No entanto, é essencial notar que este modo não foi iniciado pela Tesla, mas foi descoberto no software da Tesla.

Como ativar o modo Elon no Tesla (piloto automático)

A partir de agora, a ativação do “Modo Elon” parece ser um tema de especulação e humor na comunidade Tesla. Várias discussões online trouxeram à tona métodos especulativos e até bizarros para ativar esse modo, que vão desde uma série de etapas complicadas envolvendo cliques e comandos de voz que imitam a voz de Elon Musk até jogar um videogame até um horário específico da manhã.

Nota: No entanto, é essencial observar que estes métodos são especulativos e não verificados.

Para ativar o Modo Elon, siga estas etapas:

Vá para “Controles”No menu da tela sensível ao toque. Navegar para “Segurança“. Toque em “Desligar” botão. O veículo começará a reiniciar vários sistemas.

Durante este modo, os alertas usuais para coisas como as mãos do motorista fora do volante são desativados e o veículo opera com menos interrupções dos sistemas de alerta.

Elon Mode Tesla: preocupações regulatórias

A Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA) levantou preocupações sobre esse recurso, temendo que isso pudesse incentivar os motoristas a ficarem menos atentos ao usar a função de piloto automático. A NHTSA pediu à Tesla que fornecesse mais detalhes sobre este modo, incluindo o número de pessoas que têm acesso a ele. A agência está preocupada que o relaxamento dos controles projetados para manter o motorista engajado possa levar ao aumento da desatenção do motorista e à supervisão inadequada do sistema de piloto automático.

Reação pública e uso do modo Elon do piloto automático Tesla

Observou-se que alguns indivíduos, como Omar Qazi (conhecido como um importante apoiante da Tesla), utilizam este modo durante as suas viagens, como observado pela falta de “chamas” nos vídeos que partilham nas redes sociais. A NHTSA está empenhada em garantir que a Tesla tome medidas adequadas para evitar o uso indevido deste modo e manter o monitoramento adequado do motorista.

As comunidades online estão repletas de discussões sobre o “Modo Elon”. Enquanto alguns usuários estão interessados ​​em descobrir como ativá-lo, outros discutem com humor os possíveis efeitos colaterais do uso desse modo. Alguns membros da comunidade acreditam que este modo pode ser acessível apenas para membros da empresa e testadores alfa selecionados, indicando sua natureza secreta e exclusiva.

Vários usuários responderam com métodos especulativos ou humorísticos para ativar o “Modo Elon”, incluindo:

Usando uma série de etapas complicadas envolvendo cliques e comandos de voz que imitam a voz de Elon Musk.

Jogar videogame até um horário específico da manhã.

Usando um comando de voz seguido de uma ação bizarra.

Alguns usuários forneceram respostas mais sérias, indicando que a ativação do “Modo Elon” não é possível a menos que se tenha acesso ao modo de desenvolvedor, o que é improvável para usuários comuns. Outro usuário mencionou que o termo “Modo Elon”foi cunhado por GreenTheOnly no Twitter/X, e até ele teve que encontrar uma solução alternativa para ativá-lo, sugerindo sua natureza secreta.

Conclusão

Embora o “Modo Elon” tenha despertado curiosidade e discussões na comunidade Tesla, continua a ser um recurso um tanto misterioso, sem nenhum método verificado de ativação disponível ao público. Também está rodeado de preocupações regulamentares devido aos potenciais problemas de segurança que pode representar. A partir de agora, parece que o “Modo Elon” continua a ser um tema de especulação e discussão, sem informações concretas sobre o seu processo de ativação.

Lembre-se de que a segurança deve ser sempre a prioridade durante a condução e é essencial seguir as diretrizes fornecidas pela Tesla e pelas autoridades reguladoras para garantir uma experiência de condução segura.

