Como ativar Renala Grande Runa dos Não Nascidos em Elden Ring

Ainda confuso sobre como ativar Renala Great Rune: Rennala Queen Of The Full Moon em Elden Ring? Confira este guia para aprender sobre as etapas que você deve seguir para completar a missão.

Elden Ring é um dos jogos famosos que todo mundo adora jogar. Em menos tempo, o jogo obteve milhões de downloads. Ainda existem milhares de jogadores experimentando este jogo e completando as missões. Muitos usuários tentaram jogar e começaram a completar as missões. Muitas missões não são muito complicadas e os jogadores já as completaram sem complicações.

No entanto, existem algumas missões que são difíceis e complicadas de completar. Neste guia, estamos aqui para ajudá-lo na missão de Renala Grande Runa: Rennala Rainha da Lua Cheia em Elden Ring. Esta missão está causando muitos problemas aos usuários. Então, vamos verificar o procedimento para concluí-lo.

O que é Renala Great Rune: Rennala Queen Of The Full Moon em Elden Ring?

Os jogadores adoram o jogo Elden Ring. Este jogo está em alta entre os jogadores por causa das missões interessantes que nele estão disponíveis. Ativar Renala Great Rune: Rennala Queen Of The Full Moon em Elden Ring é uma missão através da qual os usuários poderão ganhar muitas Great Rune. Todos nós sabemos o quanto a Grande Runa é benéfica para os usuários do jogo. Vamos falar sobre as etapas envolvidas na conclusão do jogo. Certifique-se de lê-los corretamente se quiser completar esta missão sem falhar.

Ativar Renala Grande Runa: Rennala Rainha da Lua Cheia | Anel Elden

Completar a Grande Runa Renala: Rennala Rainha da Lua Cheia em Elden Ring ativando-a não é muito difícil para jogadores que já a jogam há muito tempo. Os usuários só precisam seguir os passos de forma que possam completar a missão com facilidade.

Encontrando Rennala Rainha da Lua Cheia

Os jogadores que estão jogando podem facilmente ganhar a Grande Runa ao derrotar a Rainha Rennala da Lua Cheia. Você pode encontrá-la facilmente na Grande Biblioteca da Raya Lucaria, onde os alunos a prenderam. Depois de derrotar o chefe, você poderá ver que a Grande Runa do Não Nascido foi adicionada ao inventário.

Renascimento

Com a ajuda deste item raro em seu inventário, você pode redefinir facilmente as estatísticas. Ao redefinir as estatísticas, você poderá obter um novo personagem com as construções desejadas. No entanto, você deve ter cuidado para não cometer erros; caso contrário, seu personagem sofrerá e você perderá as Lágrimas do Laravel.

O Laravel Tears é o item através do qual você poderá renascer com a ajuda da Grande Runa dos Não Nascidos no inventário. Você pode encontrar as Lágrimas do Laravel nos Albinaurics. No entanto, você só conseguirá encontrar um lá. Você tem que conseguir os outros com muito esforço.

Outros benefícios

Os jogadores também podem fazer isso para receber uma grande quantidade de Runas. Sim, você pode fazer isso voltando para a Mesa da Graça Perdida em Roundtable Hold depois de derrotar o Rennala. Você pode falar com Enia, The Finger Reader, sobre isso. Depois de falar com ela, você terá acesso ao poder da lembrança através do Menu. Ele irá converter o Lembrança da Rainha da Lua Cheia no Lua Cheia de Rennala ou Cetro Régio de Carian. Você também pode comprar alguns itens excelentes. Os itens incluirão:

Coroa Crescente da Rainha – 7.000 runas

– 7.000 runas Robe da Rainha – 10.000 runas

– 10.000 runas Pulseiras da Rainha – 7.000 runas

– 7.000 runas Leggings da Rainha – 7.000 runas

A Rennala Rainha da Lua Cheia é algo muito importante e necessário para os jogadores colocarem em seu inventário. Esperamos que você tenha entendido os itens raros e runas que você conseguirá através dele. Além disso, quando você estiver tentando renascer, certifique-se de escolher as habilidades e construções corretas. Caso contrário, você terá que gastar seu tempo obtendo o Laravel Tears para consertar.

Empacotando

Esperamos que este guia tenha ajudado você a completar o “Ativar Renala Grande Runa: Rennala Rainha da Lua Cheia em Elden Ring” missão que você não foi capaz de cumprir. Explicamos o procedimento de uma forma que não causará muitos problemas. Portanto, certifique-se de verificar o guia corretamente.

LEIA TAMBÉM: