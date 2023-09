Como ativar Secure.hulu.com Ativar meu código de dispositivo 2023

Nos Estados Unidos, o Hulu é um dos serviços de streaming de vídeo mais populares. Você pode economizar mais dinheiro se morar nos Estados Unidos fazendo streaming a partir desta plataforma. Quando comparado aos seus concorrentes, como o Netflix, o Hulu oferece mais recursos a um custo de assinatura mais baixo, tornando-o mais desejável do que outros serviços de streaming. Portanto, o hulu pode ser ativado em sua Smart TV com o aplicativo Hulu e acessando Secure.hulu.com/activate. Dentro de 30 segundos, você poderá fazer login com o código de ativação exclusivo exibido na tela da TV.

O que é o Hulu e seus planos de assinatura?

Com Secure.hulu.com/activate, os usuários podem acessar o conteúdo do Hulu por meio do aplicativo Hulu. Devido ao fato de que o Hulu e o Netflix dependem da receita de assinaturas, você pode comparar os dois aplicativos. Os assinantes do Hulu têm acesso a milhares de filmes, lançamentos recentes e muito mais.

Além de ser acessível e acessível, o Hulu tem muitas outras vantagens. Se você quiser ir ainda mais longe, existe um aplicativo Hulu para seu console Xbox, um aplicativo Hulu iOS para iPhones e iPads, bem como um aplicativo Android para dispositivos Android.

Agora que você tem uma ideia melhor do que é o Hulu, vamos dar uma olhada em seus planos de assinatura. Cada pacote de assinatura do Hulu vem com recursos aprimorados em comparação ao anterior. Como o plano móvel básico do Hulu é US$ 2 mais barato que o do Netflix, ele tem vantagem sobre o Netflix.

Além disso, duas pessoas podem assistir ao Hulu simultaneamente em dois dispositivos diferentes com uma única conta, que é um formato que muitas pessoas exigem ao compartilhar uma única assinatura de streaming.

Como baixar e ativar o Hulu?

Aqui estão as etapas que você precisa seguir para baixar e ativar o Hulu com êxito em seu dispositivo após selecionar seu plano usando o link Secure.hulu.com/activate.

Observação: Certifique-se de ter um plano de assinatura ativo e uma conta de usuário do Hulu antes de baixar e ativar o Hulu em sua smart TV.

Na sua smart TV, abra a app store. Depois, usando a opção Pesquisar, você pode pesquisar o Hulu no catálogo de aplicativos. Para baixar o aplicativo Hulu em sua smart TV, localize o aplicativo e toque em Instalar ou Adicionar. Abra o aplicativo. Para usar o Hulu, você deve primeiro se inscrever. Para uma experiência de visualização mais ininterrupta, escolha o plano sem anúncios ou o plano básico com anúncios. Depois de se inscrever, faça login no site oficial do Hulu clicando em “Inscrever-se.” No entanto, seu nome, endereço de e-mail e senha serão solicitados. Para proteger sua conta, use uma senha forte. Depois disso, você pode escolher entre uma variedade de planos de assinatura, dependendo de suas necessidades. Se necessário, você pode alterar seu plano posteriormente. Para concluir o processo de assinatura, você precisará fornecer suas informações de pagamento. Além de cartões de crédito/débito e PayPal, o Hulu aceita vários métodos de pagamento. Pode ser necessário ativar o Hulu em seu dispositivo de streaming depois de configurar sua conta. No entanto, um código de ativação será fornecido a você para essa finalidade. Você pode ativar sua conta visitando Secure.hulu.com/activate em seu computador ou dispositivo móvel. O Hulu solicitará que você faça login, caso ainda não tenha um. Preencha o campo obrigatório na página de ativação com o código de ativação fornecido pelo seu dispositivo de streaming. Sua conta Hulu será vinculada ao seu dispositivo de streaming assim que você inserir seu código de ativação com sucesso. Agora você pode transmitir seu conteúdo favorito.

Como redefinir sua senha do Hulu

Você está tendo problemas para lembrar sua senha? Nada com que se preocupar. Você receberá um e-mail de redefinição de senha após inserir o endereço de e-mail da sua conta Hulu. Aqui estão algumas coisas que você deve ter em mente, mesmo se estiver usando o link Secure.hulu.com/activate:

Você pode receber o e-mail em 15 minutos

Talvez seja necessário verificar sua pasta de spam ou lixo eletrônico se você não vir o e-mail em sua caixa de entrada após 15 minutos

Você deve redefinir sua senha assim que receber o e-mail, pois o link de redefinição de senha expira após 3 horas

Secure.hulu.com/activate – https://secure.hulu.com/account/addons

Você pode personalizar a experiência de streaming do Hulu de acordo com suas preferências com uma variedade de complementos após ativar o Hulu usando Secure.hulu.com/activate. Existem vários gêneros de complementos, que também oferecem conteúdo premium. Os complementos do Hulu incluem:

HBO Máx.: Com este complemento, você pode assistir a filmes de grande sucesso, séries originais e documentários na HBO. Cinemax: Cinemax tem uma extensa seleção de filmes, incluindo ação, comédia e thrillers. Com este addon, você pode acessar todo o conteúdo do Cinemax. Altura de começar: Assista a filmes, esportes e séries originais com o complemento Showtime. Você vai querer escolher isso se for fã de programas como “Homeland” ou “Shameless”. Estrela: Starz apresenta filmes de sucesso e séries exclusivas, além de uma ampla gama de conteúdos. Se você assinar este complemento, poderá acessar todo o conteúdo Starz. Complemento de entretenimento: Fornece canais adicionais, como FX, FXX e muito mais, para que você possa assistir a uma ampla variedade de filmes e programas. Complemento de esportes: Os fãs de esportes podem assistir esportes ao vivo em redes como ESPN e ESPN 2. Complemento espanhol: Os espectadores de língua espanhola podem acessar uma seleção de filmes, programas e notícias neste complemento. Telas ilimitadas: Transmita o Hulu em quantos dispositivos desejar em sua rede doméstica simultaneamente com este complemento.

Como adicionar ou gerenciar complementos do Hulu

Faça login em sua conta no site oficial do Hulu ou Secure.hulu.com/activate. No canto superior direito da tela, clique no seu perfil ícone. Escolher “ Conta .” Sob “ Conta ”, você encontrará uma seção chamada “ Sua assinatura .” Aqui, você pode revisar o plano atual que possui e quaisquer complementos que comprou. No “ Sua assinatura ”Seção, clique em“ Gerenciar Complementos ”Para adicionar novos complementos. Clique aqui para navegar e selecionar complementos adicionais . Para adicionar complementos à sua assinatura, navegue pelos complementos disponíveis. Haverá um custo mensal associado a cada addon. Suas alterações de assinatura serão resumidas depois que você selecionar os complementos desejados. Se necessário, forneça informações de pagamento. Assim que o processo for concluído, siga as instruções na tela. Apenas alguns minutos após adicionar os complementos, você terá acesso a conteúdo adicional.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você sobre como ativar o Hulu usando Secure.hulu.com/activate. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Teremos o maior prazer em fornecer mais informações se você comentar abaixo.

