Como buscar Canais no WhatsApp

O WhatsApp continua trabalhando na introdução de novos recursos e melhorias para os Canais, a nova ferramenta de transmissão que permite que todos recebam atualizações de quem seguirem. Lançada globalmente na última semana, o WhatsApp segue buscando mais recursos e melhorias para garantir uma experiência ideal ao usuário.

Uma das funcionalidades busca garantir que os usuários possam explorar novos canais mesmo sem conhecer as suas informações. O WhatsApp adicionou um botão de filtro na tela de Canais antes do lançamento global, substituindo-o por um novo recurso que oferece aos usuários uma experiência de pesquisa avançada.

LEIA MAIS: Recurso de múltiplas contas do WhatsApp a caminho do Android

Os usuários agora podem filtrar canais para exibir apenas aqueles de seu próprio país. Além disso, os usuários podem filtrar ainda mais os resultados, mostrando apenas os canais mais ativos, populares e mais recentes. Os dois últimos filtros já estavam disponíveis no passado, mas o WhatsApp os torna mais acessíveis com as atualizações mais recentes.

Esses novos filtros proporcionam aos usuários a melhor experiência ao explorar novos canais. Ao introduzir filtros de pesquisa avançados para canais, os usuários agora podem descobrir e acessar facilmente os canais que mais lhes interessam, eliminando a necessidade de os usuários terem informações específicas.

Para encontrar esse filtro, é preciso clicar no símbolo de mais (+) ao lado dos Canais e selecionar Encontrar Canais. Além de poder pesquisar por nome, é possível selecionar o filtro desejado logo embaixo da barra de pesquisa. Puxando para a esquerda, o usuário verá que é possível escolher por país.

Como criar um Canal no WhatsApp

Criar um canal no WhatsApp é um processo simples e direto. Siga as etapas abaixo para criar o seu próprio canal:

Abra o aplicativo WhatsApp em seu dispositivo móvel ou acesse o WhatsApp Web em seu navegador.

Toque no ícone de três pontos no canto superior direito da tela para acessar o menu de configurações.

No menu de configurações, clique em “Configurações do Canal” e, em seguida, selecione “Criar Canal”.

Digite um nome para o seu canal. Certifique-se de escolher um nome que seja relevante para o conteúdo que você planeja enviar.

Adicione uma breve descrição do seu canal para que os usuários possam entender o que podem esperar ao se inscrever.

Após criar o canal, você receberá um link exclusivo. Compartilhe esse link com as pessoas que deseja convidar para se inscrever em seu canal.

Agora que seu canal está ativo, você pode enviar atualizações para as pessoas inscritas nele. Lembre-se de fornecer conteúdo relevante e interessante para manter seus seguidores engajados.



Você também pode gostar:

Mais controle para comunidades

O WhatsApp já vem testando novas configurações da comunidade, como o recurso que fornecer aos administradores mais controle com mais opções para gerenciar permissões. Nesse caso, o app lançou uma opção que permite aos administradores da comunidade decidir quem pode adicionar grupos à comunidade. Agora, com a atualização 2.23.18.20 do WhatsApp beta para Android, outro recurso foi apresentado para testes, conforme divulgado pelo WABetaInfo, site especializado em notícias do app.

Como mostra a captura de tela feita pelo WABetaInfo, uma nova configuração permite que os administradores da comunidade decidam quem pode adicionar membros. A opção padrão restringe esta ação aos administradores da comunidade, proporcionando-lhes a capacidade exclusiva de adicionar membros diretamente.

No entanto, pode haver certas situações em que os administradores da comunidade desejam oferecer a mesma oportunidade para qualquer pessoa adicionar membros diretamente. Nesses casos, eles podem selecionar a opção “todos”.

A funcionalidade é uma melhoria significativa para os administradores da comunidade, proporcionando-lhes maior flexibilidade e controle sobre os seus grupos e outros membros. É importante observar que todos ainda poderão adicionar membros à comunidade se tiverem um link válido de convite gerado pelo administrador.

Isso significa que a nova opção permite apenas que os administradores da comunidade gerenciem quem pode adicionar manualmente novos membros à comunidade, mesmo sem exigir um link de convite da comunidade.