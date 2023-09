como cadastrar uma conta no débito automático? Passo a passo completo

O débito automático é um dos serviços que o Nubank oferece para os seus clientes através do seu aplicativo. Esta é uma forma prática e segura de pagar as contas em dia, sem se preocupar com boletos, multas ou juros.

Mas você já conhece o passo a passo para cadastrar a sua conta no débito automático. A seguir, listamos todos os passos que você precisa seguir. Por isso, confira a nossa matéria na íntegra e veja como é simples e fácil usar esse serviço do Nubank.

O que é débito automático?

O débito automático é um serviço que permite que as cobranças de contas recorrentes sejam descontadas automaticamente da sua conta bancária ou do seu cartão de crédito na data do vencimento. Assim, não é necessário lembrar de pagar cada conta manualmente, evitando atrasos e transtornos.

Diversos tipos de contas podem ser cadastradas no débito automático, como conta de água, luz, telefone, internet, TV a cabo, entre outras. Além disso, quem opta pelo serviço obtém uma série de vantagens. Confira:

Mais praticidade e controle financeiro;

Economia de tempo e papel, pois não precisa imprimir ou receber boletos físicos;

Evita multas e juros por atraso no pagamento das contas;

Mais segurança, uma vez que não há o risco de perda ou rasura dos boletos;

Possibilidade de consultar o histórico e o status das suas contas a qualquer momento pelo aplicativo do Nubank;

É possível cancelar o débito automático a qualquer momento, caso você mude de ideia ou precise ajustar seu orçamento.

Como cadastrar uma conta no débito automático pelo Nubank?

O processo para cadastrar o débito automático no Nubank é muito fácil e todos os clientes do banco podem utilizar esse serviço de forma gratuita sem sair de casa. Confira o passo a passo:



Em primeiro lugar, abra o aplicativo Nubank e clique em “Débito Automático” na área do Descubra Mais, na página inicial do app; Depois, selecione a opção “Débito Automático”; Na sequência, escolha a categoria do serviço que você deseja cadastrar; Depois, informe a empresa que fornece este serviço utilizando a lista ou a caixa de busca; Informe o código deste débito automático. É possível encontrar o código na fatura ou conta que você deseja cadastrar; Depois, revise as informações em clique em “confirmar”; Por fim, leia e aceite o termo e utilize a sua senha de 4 dígitos para finalizar a operação.

Pronto! Quando o Nubank confirmar a operação com a empresa credora, você receberá um e-mail com as informações da confirmação.

Além disso, é importante lembrar que o débito automático só funciona se houver saldo disponível na conta no dia de vencimento da fatura. Caso o pagamento seja no cartão de crédito, também deverá haver limite disponível no dia de vencimento.

Caso não haja saldo na conta ou limite no cartão, a conta não poderá ser paga. Assim, o cliente deverá fazer o pagamento de forma manual.

Como cancelar o cadastro?

Caso você não queira mais ter uma ou mais contas pagas no débito automático, é possível cancelar o serviço diretamente no aplicativo do Nubank. Para isso, siga o passo a passo:

Ao entrar no aplicativo Nubank, selecione a opção “Débito Automático” na área do Descubra Mais; Depois, selecione a opção “Débito Automático”; Na sequência, toque na conta que você deseja cancelar; Depois, selecione a opção “Cancelar débito automático”; Por fim, confirme o cancelamento clicando em “OK”.

É possível cancelar uma conta no débito automático a qualquer momento. Além disso, vale mencionar que tanto a adesão quanto o cancelamento são serviços totalmente sem custo e sem burocracia que o Nubank oferece.

Por fim, ao cancelar uma conta que estava no débito automático, você deve lembrar que no próximo vencimento o pagamento deverá ser realizado de forma manual.

https://www.youtube.com/watch?v=HXAqBok3e5s