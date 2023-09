Como cancelar a restrição de uma conta do Facebook com três maneiras fáceis [2023]

Procurando por como cancelar a restrição de uma conta do Facebook? Uma conta restrita do Facebook tem funcionalidades limitadas, como postar na sua linha do tempo ou enviar mensagens para amigos. O Facebook restringe contas por vários motivos. Sua conta pode ser restrita por postar spam ou conteúdo abusivo, enviar mensagens de spam, postar discurso de ódio, etc.

Neste artigo, orientaremos você nas etapas para cancelar a restrição de sua conta do Facebook. Este artigo também discutirá por que sua conta pode ter sido restrita e como evitar ser restringida no futuro.

Uma restrição do Facebook é uma medida temporária que o Facebook toma para limitar a funcionalidade de uma conta de usuário. Isso pode acontecer se a conta tiver sido sinalizada por violar os padrões da comunidade do Facebook ou se outro usuário tiver denunciado isso. As restrições específicas impostas variarão dependendo da gravidade da violação. No entanto, algumas restrições comuns incluem:

Não poder postar, comentar ou curtir conteúdo no Facebook.

Não é possível enviar mensagens, solicitações ou adicionar amigos.

Não poder usar determinados recursos, como o Facebook Live.

As restrições do Facebook normalmente duram algumas horas ou dias, às vezes mais. O objetivo de uma restrição é alertar o usuário sobre seu comportamento e dar-lhe a chance de corrigi-lo. Caso o usuário continue violando as regras do Facebook, sua conta poderá ser banida permanentemente.

Se sua conta estiver bloqueada por algumas horas, você pode aguardar a remoção da restrição. No entanto, se a restrição durar mais do que algumas horas, você pode solicitar que o Facebook verifique sua conta para ver se ela viola as diretrizes da comunidade. Você precisa seguir as etapas fornecidas abaixo-

Agora você será solicitado a inserir seus dados, incluindo o e-mail ou número de telefone da sua conta e o nome completo.

Em seguida, anexe uma foto do seu documento de identidade, se possível.

Clique no Enviar botão para enviar o recurso.

O Facebook agora analisará sua apelação. Se sua conta tiver sido restringida por engano, a restrição será removida. Porém, caso sua conta tenha sido envolvida em alguma infração, o Facebook só restaurará a conta quando o período de restrição terminar.

Como cancelar a restrição da conta de outra pessoa?

Se você restringiu a conta de alguém no Facebook e deseja anular a restrição, há duas maneiras de fazer isso. Você pode cancelar a restrição da conta deles no aplicativo ou site do Facebook ou na mensagem do Facebook em seu telefone/tablet.

Visita Facebook no seu navegador ou abra o Facebook aplicativo.

no seu navegador ou abra o aplicativo. Conecte-se para sua conta do Facebook para continuar.

Clique na foto do seu perfil na parte superior da tela e vá para o Configurações e privacidade seção.

Clique em Configurações do cardápio.

A seguir, selecione o Privacidade opção na barra lateral esquerda.

A seguir, selecione Bloqueio e clique no Editar opção de botão ao lado do Lista Restrita .

Agora, você pode modificar facilmente a lista e cancelar a restrição de qualquer conta do Facebook que escolher.

Abra o Mensageiro aplicativo no seu celular Android.

Toque nas três linhas verticais no canto superior esquerdo da tela.

Toque no Configurações ícone.

Role para baixo até Preferências seção e toque em Privacidade e segurança opção.

A seguir, toque em Contas restritas.

Em seguida, na lista exibida, você pode tocar para cancelar a restrição de qualquer conta do Facebook de sua escolha.

Depois de cancelar a restrição do perfil do Facebook que você restringiu anteriormente, eles poderão ver tudo o que você postar em sua conta e interagir com seu perfil normalmente.

O Facebook pode restringir sua conta se você violar os padrões e políticas da comunidade, postar discurso de ódio ou conteúdo ofensivo, enviar mensagens de spam e se sua conta for comprovadamente culpada de tais ofensas. Mas você pode facilmente evitar a restrição de sua conta seguindo as dicas mencionadas abaixo:

Respeite os outros e evite postar spam ou conteúdo abusivo.

Envie pedidos de amizade apenas para pessoas que você conhece; não envie mensagens de spam.

Use seu nome verdadeiro e foto de perfil. Não use fotos de outra pessoa sem a permissão dela.

Esteja ciente dos padrões da comunidade do Facebook e evite violá-los.

Não se envolva em nenhuma forma de atividade suspeita. Não publique nenhum discurso de ódio e nunca compartilhe conteúdo que não seja notícia autêntica ou falsa.

Seguir essas dicas pode ajudar a manter sua conta do Facebook segura e evitar restrições.

Conclusão

Irrestrito uma conta do Facebook é um processo extremamente simples. Quer seja a sua conta que foi restrita ou você deseja irrestritar uma conta que você restringiu anteriormente, você pode seguir as etapas simples fornecidas de maneira detalhada no artigo acima para cancelar a restrição de uma conta restrita do Facebook. Além disso, o Facebook não notifica a pessoa cuja conta você restringiu ou tornou irrestrita.

Perguntas frequentes

1. O que devo fazer se minha conta for restrita sem motivo?

Você pode esperar que a restrição seja removida da sua conta. Se sua conta estiver restrita há menos tempo, esta é a melhor coisa que você pode fazer. No entanto, se você acha que foi restringido sem motivo, pode solicitar uma revisão do Facebook. Os passos para isso já foram discutidos acima, então você pode segui-los para fazer sua apelação.

Existem vários motivos para a restrição de uma conta do Facebook. Os motivos mais comuns são a postagem de spam ou conteúdo abusivo, a violação dos padrões da comunidade do Facebook e o uso de nome falso ou foto de perfil de outra pessoa sem permissão.

Uma restrição do Facebook geralmente dura algumas horas. No entanto, a duração da restrição depende do motivo pelo qual a sua conta foi restringida. Em alguns casos, o Facebook pode restringir sua conta por até 30 dias.

