Como celebrar Rosh Hashaná em casa?

Rosh Hashaná é um feriado judaico que celebra o início do novo ano e começará na sexta-feira, 15 de setembro de 2023.

O feriado pede um período de reflexão, mas como celebrá-lo?

Rosh Hashanátraduzido como ‘Cabeça do Ano’ em hebraico, é o primeiro dos Grandes Dias Santos Judaicos e termina com Yom Kippur.

Durante este período, o povo judeu pensa no ano anterior e em como se comportou e pede perdão por quaisquer erros.

Um feriado flexível, o calendário é lunar, não gregoriano, o que significa que a data pode mudar a cada ano e para 2023 começa em 15 de setembro.

Aqui estão algumas maneiras de comemorar em casa:

1. Acenda velas e oração feminina

O feriado começa de forma tipicamente judaica, com as mulheres da família acendendo velas antes de pronunciar duas bênçãos.

Os dois recitais são dedicados a Deus e remontam a milhares de anos à história de Abraão e a esposa dele Sara.

Na tradição, Sara acenderia velas de Shabat que queimariam durante toda a semana até a sexta-feira seguinte. Diz-se que mostra o ambiente sagrado que ela criou em sua casa. A mulher do lar então ora, louvando a Deus e acrescenta suas esperanças pessoais para sua família.

2. Saudações

É costume cumprimentar as pessoas com bênçãos e boa vontade para o próximo ano.

Na primeira noite da celebração, o povo judeu deseja: “Que vocês sejam inscritos e selados por um bom ano”. Também é costume desejarem uns aos outros ‘Ketivah v’Chatima Tova’, mas alguns simplesmente optam por ‘Shana Tova’.

3. Alimentos festivos

Amigos e familiares comemoram juntos depois do tempo na sinagoga. É tradição preparar refeições, uma mesa bonita e usar roupas bonitas.

Alguns alimentos e bebidas comuns são: pão chalá redondo mergulhado em mel com uma oração chamada Kidush dita com vinho ou suco de uva.

4. Simanim

Simanim são alimentos que evocam esperanças e sonhos para o próximo ano. Frequentemente utilizada é a doçura de frutas como a maçã, para simbolizar um doce ano novo e são tradicionalmente consumidas antes da primeira refeição.

As maçãs são ditas com duas bênçãos: ‘Bendito sejas Tu, Hashem nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da árvore’ antes de comer, e depois: Que seja a Tua vontade, Hashem, nosso Deus e o Deus da nossos antepassados, que renoves para nós um bom e doce ano novo.

Peixe também inclui uma oração: ‘Que seja a Tua vontade, Hashem nosso Deus e Deus dos nossos antepassados, que sejamos frutíferos e nos multipliquemos como peixes’.

5. Tashlich

Este costume ocorre no primeiro dia, ou no segundo, se o primeiro dia cair no Shabat, e o povo judeu caminhar até um corpo de água, como um riacho ou lago. Ali eles rejeitaram simbolicamente seus pecados.

A tradição remonta à Idade Média e está ligada aos antigos reis de Israel, que eram coroados junto à água. Diz-se que a água representa a Torá e o ato deve ser feito depois Rosh Hashaná e antes de Sucot.